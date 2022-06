Vom Eisenbahner zum Bürgermeister

Geburtstag: Altbürgermeister Helmut Oberle wird heute 75 Jahre alt

Elsenfeld Donnerstag, 02.06.2022 - 00:01 Uhr

Sein Le­ben ist ge­prägt von Fa­mi­lie, Bun­des­bahn, der Kom­mu­nal­po­li­tik und vom Ve­r­eins­le­ben. Heu­te, am 2. Ju­ni, fei­ert Hel­mut Ober­le sei­nen 75. Ge­burts­tag. Ge­bo­ren wur­de Ober­le 1947 in El­sen­feld. Nach der Schu­le be­gann er 1962 ei­ne Aus­bil­dung bei der Deut­schen Bun­des­bahn am Bahn­hof Obern­burg-El­sen­feld, der da­mals noch Haupt­di­enst­s­tel­le war. Ins­ge­s­amt 34 Jah­re bis 1996 war Ober­le bei der Deut­schen Bun­des­bahn (DB) tä­tig, lan­ge Zeit als Di­p­lom-Ver­wal­tungs-Be­triebs­wirt im ge­ho­be­nen Di­enst.