Vom Burgenrätsel und treuen Weibern

Heimatgeschichte: Wolfgang Hartmann stellt sein jüngstes Buch vor - Spannende Ereignisse und sensationelle Entdeckungen

Mömlingen 17.03.2023 - 19:01 Uhr 3 Min.

Eine von Hartmanns neuen Erkenntnissen: Die Mildenburg war nicht ausgerichtet auf die würzburgische Freudenburg, sondern auf die Mainzer Untermainbastion Bürgstadt - und sie war keine Gründung des Mainzer Erzbischofs. Foto: Wolfgang Hartmann Guter Besuch und viel Interesse beim Vortrag von Wolfgang Hartmann am Donnerstagabend in Mömlingen. Bildunterschrift 2023-03-18 --> Wolfgang Hartmann. Foto: H. Linduschka Diese Bildkarte aus dem Museum Weinsberg zeigt, welche Aufmerksamkeit die Tat der »treuen Weibern« im Jahr 1140 über Jahrhunderte fand. Repro: Heinz Linduschka

Dass jahrzehntelange sorgfältige, hartnäckige und aufwändige Forschungsarbeit kein Zuckerschlecken ist, ahnt man, dass sich für diese Arbeit aber jede Mühe lohnt, das machte erneut am Donnerstagabend der langjährige Kreisheimatpfleger Wolfgang Hartmann so richtig deutlich, als er in einem »Heimspiel« auf Einladung des Mömlinger Heimat- und Geschichtsvereins sein jüngstes Buch in einer eindrucksvollen Reihe im Bürgersaal in der alten Schule vorstellte.

Rund 50 Zuhörer begrüßte HGV-Vorsitzender Wolfgang Stapp - ein Beweis dafür, dass »Das Burgenrätsel Miltenberg-Freudenberg und die treuen Weiber von Weinsberg« nicht nur für regionalgeschichtlich Interessierte längst zu einer erfreulichen und spannenden Pflicht-Lektüre geworden ist. (Informationen auf der Homepage https://www.geschichte-untermain.de).

Nach Hartmanns detaillierten, aber zugleich erfrischend lockerem und unterhaltsamem Vortrag durch die Reichs- und Regionalgeschichte vom 11. bis zum 13.Jahrhundert in der Auseinandersetzung zwischen Staufern und Welfen wird sich niemand mehr über euphorische Urteile aus berufenem Mund und über zahllose lobende Besprechungen wundern: Hartmann habe »dem Kreis Miltenberg eine großartige Revision und Bereicherung seiner Geschichte geschenkt« urteilte Dr. Werner Trost, der nie zu Euphorie geneigt hat, und der langjährige engagierte Leiter der Miltenberger Museen Hermann Neubert hebt ganz konkrete Entdeckungen Hartmann hervor: »Letztlich gelingt Ihnen der Nachweis für die wesentlich frühere Erbauung der Mildenburg und - damit verbunden - - die ursprünglich völlig anderen Besitzverhältnisse.« Das Buch sei »ein Standardwerk, wenn es um die Regionalgeschichte der Stauferzeit geht« - anders ausgedrückt: Es verbindet in idealer Weise die Zusammenhänge der »großen« Reichsgeschichte mit den anschaulichen und gut fassbaren Ereignisse vor Ort am Untermain.

Der Nachteil dieses differenzierten, spannenden Buchs, das trotz seiner knapp 300 Seiten ein im besten Sinn »großes Werk« der Regionalgeschichte ist: Seine bahnbrechenden Entdeckungen, erst recht seine überzeugenden Forschungs- und Argumentationsketten können hier nur angedeutet werden.

Wer sich dafür interessiert, warum nun die Entstehung der Mildenburg und Teile ihrer Geschichte neu geschrieben und auch von den Stadtführern neu erzählt werden müssten, wer wissen will, warum die Herren von Dürn heute zu Unrecht weitgehend vergessen sind, wer mehr über die noch dunklen Seiten des Klosters Amorbach in der Stauferzeit erfahren will, wer verstehen will, warum am Untermain so viele Burgen zwischen dem 11. und 13.Jahrhundert errichtet wurden, durch wen und zu welchem Zweck, der wird nach der Lektüre des Buches klüger sein. Er wird auch viel mehr und Überraschendes über die Rolle der Grafen von Henneberg und der staufischen Reichsschenken von Schüpf erfahren haben und insgesamt den ersten Stauferkönig Konrad III. in ganz neuem Licht sehen - nicht mehr im Schatten seiner Nachfolger Friedrich Barbarossa und Friedrich II. - wird ihn vielleicht sogar in Bezug auf den Untermain wichtiger finden als diese beiden großen Namen.

Und er wird auch miterleben, welche Rolle schon vor knapp 900 Jahren mitreißende und emotionale Erzählungen spielten wie die Geschichte der treuen Weiber von Weinsberg - eine fast zeitlose, anrührende Geschichte, die im Gegensatz zu vielen anderen den Vorzug hat, wahr zu sein, wie die Kölner Königschronik 1170 - gerade mal drei Jahrzehnte nach dem Ereignis, zuverlässig verrät.

Und was hat diese Geschichte, was hat das weit entfernte Weinsberg mit dem Untermain zu tun? Auch das verrät das Buch von Wolfgang Hartmann, dem viele Leser und Leserinnen zu wünschen sind. Der Spruch von Marcel Reich-Ranicki gilt nach der Lektüre jedenfalls nicht: »Der Vorhang auf - und alle Fragen offen.«

IWolfgang Hartmann, Das Burgenrätsel Miltenberg - Freudenberg und die treuen Weiber von Weinsberg. Auf den Spuren der Herren von Dürn vom Kloster Amorbach zum ersten Stauferkönig, VDS-Verlagsdruck Neustadt/Aisch 2021, 278 Seiten, 170 Abbildungen.

Hintergrund: Die treuen Weiber in der Literatur Die treuen Weiber von Weinsberg tauchen verschiedentlich in der Literatur auf. Kölner Königschronik (um 1170): »1140 Der König (Konrad III.) belagerte eine Burg des Herzogs Welf von Bayern namens Weinsberg und brachte sie zur Kapitulation, wobei er den Ehefrauen und übrigen Weibern, die sich hier vorfanden, mit königlichem Edelsinn die Erlaubnis gab, dass jede forttragen dürfe, was sie auf ihren Schultern vermöchte. Diese aber, ebenso auf die Treue zu ihren Männern wie auf die Rettung der Übrigen bedacht, ließen das Hausgerät beiseite und stiegen herab, indem sie ihre Männer auf den Schultern trugen. Als Herzog Friedrich widersprach, dass man solches hingehen lasse, erklärte der König, der die List der Weiber nicht übelnahm, es schicke sich nicht, an einem Königswort zu deuteln.« Die letzte Strophe von August Bürgers Sturm-und-Drang-Ballade von 1774: »Ei! sagt mir doch, wo Weinsberg liegt? / Ist gar ein wackres Städtchen, / Hat, treu und fromm und klug, gewiegt, / Viel Weiberchen und Mädchen. / Ich muss, kömmt mir das Freien ein, / Fürwahr! muss eins aus Weinsberg frei'n.« Die letzte Strophe in Adalbert von Chamissos romantischer Ballade von 1831: »So war das Gold der Krone wohl rein und unentweiht. / Die Sage schallt herüber aus halbvergessner Zeit. / Im Jahr elfhundert vierzig, wie ich's verzeichnet fand, / Galt Königswort noch heilig im deutschen Vaterland.« ()

