Wie ist die Situation drei Jahre nach dem Volksbegehren »Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern«?

Vom Bohren dicker Bretter

Miltenberg 01.09.2022 - 10:34 Uhr 3 Min.

Streuobstwiesen sind ein Lebensraum für über 5.000 Tier- und Pflanzenarten. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Sieht aus wie ein Alien: Die Gottesanbeterin. Foto: Jens Büttner/dpa Die Honigbienen sind vergleichsweise sicher. Für Wildbienen sieht es weniger rosig aus. Foto: Sven Hoppe/dpa

Rund 1,8 Millionen Unterschriften. Das war das Ergebnis der Kampagne. Entsprechend groß war die Hoffnung auf mehr politischen Einsatz für Artenvielfalt. Das bayerische Landesparlament übernahm die Forderungen nicht nur innerhalb weniger Monate in ein Gesetz, sondern fügte in Form des Versöhnungsgesetzes weitere Klimaschutzmaßnahmen hinzu.

Im Zentrum des Volksbegehrens stand die Forderung, bestehende Lebensräume für Insekten zu erhalten und neue Räume zu erschließen. Es sollen sogenannte Biotopverbünde geschaffen werden. Das sind miteinander verbundene Lebensräume, durch die Tiere und Pflanzenarten sich verbreiten können. Natürlich Verbindungen werden häufig durch von Menschen genutzte Flächen unterbrochen. Nur wenige Tiere können größere Unterbrechungen überwinden, die restlichen bleiben zwangsweise in ihrem eigenen Lebensraum. Die Verbindung von Biotopen soll dem Abhilfe schaffen.

Das ist in Zeiten des Klimawandels von besonderer Bedeutung. Die Umweltbedingungen verändern sich - und damit häufig die heimische Tierpopulation. Wie eben am Untermain, wo es mittlerweile warm genug ist, dass sich die Gottesanbeterin ansiedeln konnte. Es ist noch nicht klar, ob das ein Problem ist. Steffen Scharrer, Vorsitzender der BUND-Kreisgruppe in Miltenberg, betont, dass sich die Änderung des Ökosystem gerade noch in den Anfängen befindet und die weitere Entwicklung nur schwer abzuschätzen ist. Denkbar sei allerdings, dass die Gottesanbeterin andere Insektenfresser verdrängt, beispielsweise bestimmte Spinnenarten oder Grabwespen.

Wenn die Verbindung zwischen Biotopen unterbrochen ist, können diese Arten nur langsam oder gar nicht migrieren und sterben im Zweifelsfall aus. Demgegenüber sorgt ein Biotopverbund für schnellere Migrationsmöglichkeiten. Für die Grabwespe hieße das, dass sie schnell in Richtung Norden ausweichen kann.

Auch ohne Verdrängungsgefahr können fehlende Verbindungen zum Problem werden. Unterbrochene Biotope können verschiedene Tiere der gleichen Arten trennen, wie etwa bei zwei Laubfrosch-Populationen in der Nähe von Miltenberg. Dort besteht eine erhöhte Gefahr, dass die Tiere aussterben. Bei Dürre ist es wahrscheinlich, dass die Nachkommen nicht überleben, da sie auf Feuchtigkeit angewiesen sind.

Ein Biotopverbund ist im Gesetz vorgesehen. Bis 2030 sollen 15 Prozent der Offenlandflächen in Bayern verbunden worden sein. Zum dritten Jahrestag gab die bayerische Landesregierung an, dass bereits das Zwischenziel von zehn Prozent erreicht worden sei - und das ein Jahr früher als geplant. Umweltverbände kritisieren allerdings die Berechnung des Werts. Es bleibe außen vor, dass nicht jede Verbindung von Biotopen gleich sinnvoll sei, so Scharrer. Zudem baue die Berechnung häufig auf veralteten Basisdaten auf.

Trotzdem sind punktuell deutliche Fortschritte zu sehen. Für die Region Untermain etwa der Streuobstpakt, nach dem bayernweit bis 2030 eine Millionen neue Streuobstbäume - also etwa Apfel, Birnen oder Kirschen - gepflanzt werden sollen. Streuobstwiesen bieten vielen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum, etwa im Gras, das nur aufwendig mit großen Maschinen gemäht werden kann. Anfallendes Totholz ist ebenfalls ein wichtiger Lebensraum, beispielsweise für den Steinkautz.

Für die Verbindung von Lebensräumen sind fließende Gewässer von besonderer Bedeutung. An deren Rändern bildet sich durch eine Mischung aus Nässe und Erde ein Biotop, dass vielen verschiedenen Tieren Lebensraum bietet. Aus diesem Grund sind seit 2020 Gewässerrandstreifen von fünf Metern vorgeschrieben. Sogar zehn Meter dürfen bei Flächen in Besitz des Landes (auch bei Verpachtung) nicht bebaut werden. Diese Randstreifen sind eine wichtige Verbindungslinie. Nicht kartierte Gewässer sind bisher allerdings ausgenommen, kritisiert Scharrer. Das betrifft zum Beispiel keine Zuflüsse, die wichtige Verbindungsstücke sein können.

Insgesamt zeigt sich nach drei Jahren für Umweltverbände ein durchwachsenes Bild. Es entwickle sich viel in die richtige Richtung, aber nicht immer ausreichend oder schnell genug, sagen Sprecher. Inga Klingener, Pressesprecherin des Landesverbands Bayerische Imker, merkt allerdings an, dass die Probleme über Jahrzehnte entstanden sind. In drei Jahren, von denen zwei zusätzlich durch eine globale Pandemie geprägt waren, ließen sich eben nur bestimmte Ziele erreichen. Für die Zukunft bedeutet das: »Da haben wir dicke Bretter zu bohren.«

Maximilian John

Die Gottesanbeterin: Fremd und doch so nah Im Süden Deutschlands ist die Gottesanbeterin schon länger heimisch. Mit einem zunehmend warmen Klima zieht es das Insekt aber immer mehr in Richtung Norden. Am Untermain häufig an Waldrändern anzutreffen wird es bei flüchtiger Betrachtung oft mit einem Laubblatt verwechselt. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich das einzigartige Aussehen: Der dreieckige Kopf wirkt fremdartig, beinahe wie ein Alien. Das Insekt hat eine Lebenserwartung von weniger als einem Jahr. Die Larven schlüpfen im Frühjahr. Die erwachsenen Tiere sterben bereits wenige Monat später, wenn die Temperaturen sinken. Besonders bekannt ist die Gottesanbeterin für die Anekdote, dass Weibchen Männchen beim Geschlechtsverkehr fressen. Das stimmt in etwa 30 Prozent der Fälle, ist aber nur die halbe Wahrheit. Gottesanbeterinnen sind Kannibalen und fressen bei Proteinmangel ihre Artgenossen - auch, aber nicht nur, beim Geschlechtsverkehr. In Deutschland steht die Gottesanbeterin unter Artenschutz, darf also weder gefangen, noch gehalten werden. 2017 wurde sie zum Insekt des Jahres erkoren. (joma)