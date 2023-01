Fast ein drei­vier­tel Jahr stand das Ge­sund­heit­s­amt des Krei­ses Mil­ten­berg un­ter kom­mis­sa­ri­scher Füh­rung - seit 1. De­zem­ber 2022 führt nun Mat­thias Egg die Be­hör­de. Be­vor er die Lei­tung über­nahm, hat der 35-jäh­ri­ge Egg zwei Jah­re im be­triebs­ärzt­li­chen Di­enst am Hei­del­ber­ger Kli­ni­kum ge­ar­bei­tet. Er stu­dier­te Me­di­zin in Würz­burg und pro­mo­vier­te in Bonn.