Besondere Übernachtungsmöglichkeiten abseits von Zelt und Wohnwagen gibt es viele

Camping: Vom Baumhaus bis zum Weinfass

Miltenberg 01.09.2021

Mitten im Wald: Das Baumhaushotel in Mönchberg. Bike Lodges gibt es in Wertheim-Bestenheid. Foto: Azur Freizeit GmbH In Containern übernachten kann man auf dem Reinhardshof. In Weinfässern wie hier in Markelsheim kann man an einigen Orten in der Region übernachten.

Für viele Menschen ist die Übernachtung in einem Baumhaus ein Kindheitstraum. Diesen kann man sich unter anderem im Baumhaushotel "Wipfelglück" in Mönchberg erfüllen. Wie Miteigentümerin Daniela Schmitt erklärt, befinden sich die Baumhäuser in fünf Metern Höhe in Spessarteichen mitten im Wald. Hinzu kommt ein Hexenhäuschen auf Bodenhöhe. "Das ist verwunschen, schief und schepp", so Schmitt. Sie übernahm zusammen mit Eva-Maria Schmitt 2014 das Baumhaushotel. 2020 und 2021 wurden die sechs bestehenden Häuser um zwei weitere ergänzt.

"Das besondere Flair des Angebots ist die Lage mitten in den Spessartbäumen." Die Anlage liege dennoch zentral und sei gut mit dem Auto erreichbar. Zudem bestehe die Chance, von den Betten aus Waldtiere zu sehen. "Es schaut öfters mal ein Eichhörnchen zum Fenster herein." Auch gebe es von jedem Bett aus einen Blick auf den Sternenhimmel. "Dieser leuchtet wegen des fehlenden Fremdlichts besonders schön." Auch wenn die Lage ursprünglich ist, auf ein bisschen Luxus muss man auch in den beheizbaren Baumhäusern nicht verzichten.

Im Wertheimer Stadtteil Reinhardshof können Touristen und Geschäftsreisende in vollwertigen Ferienhäusern aus ehemaligen Seecontainern nächtigen. Geschaffen wurde die Anlage von der Wohnen auf Zeit Max Wertheim GmbH. Deren Geschäftsführer Felix von Knobelsdorff berichtet: "Die Idee für ein Boardinghouse in Wertheim entstand in den letzten Jahren. Da wir selbst beruflich viel gereist sind, erlebten wir, dass ein Hotel oft ein schlechter Ersatz für das eigene Zuhause ist." Daher habe man eine Beherbergungsmöglichkeit schaffen wollen, die dem Gast mehr das Gefühl vom Leben in einer Ferienwohnung oder sogar vom Leben in einem Ferienhaus vermitteln soll.

Man habe dazu nach einer nachhaltigen, außergewöhnlichen und auch aufgelockerten Modulbauweise gesucht. "Durch andere Verbindungen kannten wir das Unternehmen Containerwerk, das sich darauf spezialisiert hat, gebrauchte Überseecontainer nach neuesten Energiesparverordnungen zu isolieren." So entstand das Konzept der Containerhäuser in Wertheim.

Besondere Übernachtungsmöglichkeiten gibt es auch auf dem Campingplatz in Wertheim-Bestenheid. Neuestes Projekt sind die 2021 eingeweihten Nature Lodges, die von außen wie Zelte wirken, innen aber den Luxus einer Ferienwohnung bieten. Außerdem bietet der Campingplatz seit mehr als fünf Jahren unter anderem sogenannte Bike Lodges. Diese stehen auf Pfählen und ermöglichen gemütliches Schlafen nach einer Tour. Oliver Frank, Geschäftsführer des Campingplatzbetreibers Azur Freizeit, erklärt, bei dieser Campingform sei dem Betreiber am wichtigsten, dass die Unterkünfte in die natürliche Umgebung passten und dem Wunsch der Gäste auf einem Campingplatz entsprächen. "Wir wollten eine einfache und dennoch besondere Unterkunft für unsere Gäste zu schaffen, die kein Campingfahrzeug haben oder auch nicht haben wollen." Es müsse etwas Besonderes sein und nicht unbedingt viel kosten.

Zudem bietet der Campingplatz das Übernachten in ausgebauten großen "Weinfässern". Diese Form des besonderen Campings gibt es in der Region inzwischen häufiger. So auch in den Weinbergen von Markelsheim, einem Ortsteil von Bad Mergentheim. Dort bietet der Jakobshof den Gästen jeweils zwei zusammengehörige Fässer. Eines dient als Schlafzimmer, das andere beinhaltet einen Tisch und abgetrennt die Toilette mit Waschbecken.

Der Jakobshof bietet in Kooperation mit dem Wildpark Bad Mergentheim eine weitere Besonderheit, einen feststehenden Trapperbus. 2020 habe der Wildpark die Idee entwickelt, einen Wildparkbus zu einer Übernachtungsmöglichkeit umzubauen, erklärt Conny Lehr vom Hof. Man arbeite schon länger mit dem Park zusammen und habe im Bus eine passende Erweiterung für das eigene Angebot gesehen. So wurde der Bus am Weinlehrpfad aufgestellt. Zu den Gästen hier gehören auch Udo und Andrea Böhm aus Erbach im Odenwald. "Wir wollten einmal etwas ganz anderes ausprobieren, erklären die beiden die Unterkunftswahl. Jedes Detail des Busses sei süß, schwärmen sie.

Eine große Auswahl besonderer Übernachtungsmöglichkeiten bietet auch der Wildpark Bad Mergentheim. "Das Naturthema ist bei uns prägend, wir wollen den Gästen eine schöne Auszeit im Wildparkambiente bieten", erklärt Wildpark-Geschäftsführer Stephan Rügamer. Alles begann 2001 mit einem Zelt beim Wolfsgehege. 2005 hat man weiteres Gelände gepachtet und neue Übernachtungsarten geschaffen. Zielgruppe seien stets Schulklassen und Jugendgruppen gewesen. Als diese wegen Corona 2020 wegbrachen, legte man einen neuen Schwerpunkt auf den Individualtourismus und gestaltete die Angebote coronakonform. Eines gelte für die Übernachtung im Wildpark immer: "Ihr könnt bei uns übernachten, aber geschlafen wird dann Zuhause", denn es gebe in der Nacht viel zu erleben.

