Vom Banker zum Kämmerer

Kommunales: Lucas Markert ist jetzt für die Finanzen in Obernburg zuständig und arbeitet gerade am Haushalt

Mit Geld hat der 44-Jährige nun also immer noch zu tun: Das Interesse an der Materie wurde bei ihm auch schon früh geweckt, nämlich während eines Praktikums bei der Sparkasse, das er im Rahmen seiner Zeit an der Obernburger Fachoberschule absolvierte. Der Kundenkontakt und der Umgang mit Zahlen gefielen ihm so gut, dass er dort 1995 seine Ausbildung zum Bankkaufmann begann.

Im Jahr 2000 ging es dann zur Raiffeisen-Volksbank Miltenberg. Und nun, nach insgesamt 25 Jahren als Banker, war es für Markert an der Zeit, noch mal etwas anderes zu machen. Seit 1. Juni ist er der Nachfolger von Kämmerin Sabine Geutner. Bereits zum 1. März war er mit 50 Prozent eingestiegen - Grund war die Kündigungsfrist bei seinem alten Arbeitgeber. Auf die vakante Stelle aufmerksam wurde er durch Geschäftsleiterin Antonia Mann. Sie ist mit dem Bruder seiner Frau verheiratet.

Sich im Ort einbringen

Der Reiz an der Sache sei für ihn gewesen, sich in dem Ort, in dem er lebt, einzubringen. Markert kommt ursprünglich aus Trennfurt, lebt aber seit 2006 im Obernburger Stadtteil Eisenbach. Außerdem freut er sich auf die Arbeit in einem familiären Team. Was er als Vorteil sieht: Viele Rathausmitarbeiter leben in der Stadt und kennen sie gut. Auch ist er mit den Projekten vertraut, die in Obernburg zur Zeit laufen, wie beispielsweise der Neubau der sozialen Integrationsstätte und der Kindertagesstätte Sonnenhügel in Obernburg sowie der Anbau der Kita Abenteuerhaus in Eisenbach.

Während die Arbeiten an der Kita Abenteuerhaus laut Alexander Hermann, Fachbereichsleiter Bauwesen und Stadtentwicklung, im Zeitplan liegen und diese Ende 2021 abgeschlossen werden können, gibt es bei der Integrationsstätte einige Verzögerungen wegen Lieferschwierigkeiten in der Corona-Pandemie und witterungsbedingten Aufschüben. Auch hier sei ein Bauabschluss Ende des Jahres angepeilt. Noch in der Planungsphase befindet sich laut Hermann der Anbau der Kita in Eisenbach. Die nächsten Schritte seien hier die Ausschreibung der Architektenleistungen und nach Auftragsvergabe die parallele Bearbeitung der Bauleitpläne und der Hochbaupläne. Hier sei auch die Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen, dies werde über die Webseite der Stadt Obernburg stattfinden.

»Meine Grundphilosophie ist: Das, was man anpackt muss Nutzen für den Bürger haben«, sagt Markert. Dies sehe man gut, wenn man solche Projekte begleite. Dabei sei ihm größtmögliche Transparenz wichtig, sowohl für die Stadträte als auch für die Bürger.

Für Markert war es eine Herausforderung, die Stelle als Kämmerer zunächst nur zu 50 Prozent zu übernehmen von seiner Vorgängerin, die ja bereits zum 31. Dezember 2020 ausgeschieden war. Durch Corona sei es nicht immer einfach, sich in einem neuen Team einzufinden.

Lange Vakanz kein Problem

Dass Markerts früherer Arbeitgeber es ermöglicht habe, ihn zum 1. März quasi in Teilzeit einsteigen zu lassen, habe der Stadt in der Zeit der Übergangsphase geholfen, so zweiter Bürgermeister Christopher Jany (CSU). Durch die Vorarbeit von Sabine Geutner und mit Unterstützung des ganzen Teams der Kämmerei sei es möglich gewesen, die täglichen Verwaltungsaufgaben fortzuführen und auch die Projekte der Stadt. War es für die Stadt Obernburg ein Problem, dass die Stelle des Kämmerers so lange vakant war? »In einer Stadtverwaltung unserer Größenordnung gibt es immer mal wieder personelle Veränderungen, die auch mit vorübergehenden Vakanzen verbunden sind«, so Jany. Man begrüße die Möglichkeit, dass Mitarbeiter beispielsweise Elternzeit nehmen können. Aber entstehen dadurch für die anderen nicht Nachteile in Form von Überstunden?

»Personalausfälle zu kompensieren ist immer eine Entscheidung im konkreten Einzelfall«, erklärt Jany. Die Bandbreite reiche von einer angepassten Aufgabenverteilung über den vermehrten Einsatz von externem Wissen bis hin zur Einstellung von neuen Mitarbeitern. Zudem überbrücke man Personallücken durch Teamarbeit und den fachbereichsübergreifenden Zusammenhalt. Dabei könne es auch zu Mehrarbeit kommen, die aber zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend ausgeglichen werde, versichert der Stellvertreter von Bürgermeister Dietmar Fieger.

Kollegen stehen zur Seite

Um seinen Einstieg zu erleichtern, stünden ihm Vorgängerin Sabine Geutner und der Kämmerer der Gemeinde Mömlingen, Thomas Knödler, mit Ratschlägen zur Seite, so der neue Kämmerer Markert. Zu Mömlingen habe die Stadt Obernburg ohnehin einen guten Draht: In der Waldbewirtschaftung und seit Kurzem auch im IT-Bereich arbeite man gut zusammen, so Markert. Die Kooperation mit seinem neuen Amtskollegen verlaufe sehr konstruktiv, sagt Thomas Knödler.

»Kommunen haben ja meist ähnliche Probleme, auch im Haushalt. Da unterstützt man, wo man kann.« Etwa acht Stunden habe er sich mit Markert bereits beratschlagt, er wird dem Kollegen auch weiterhin seine Unterstützung anbieten. Die Finanzen der öffentlichen Verwaltung seien eben anders als die in der freien Wirtschaft. Aber: »Es sind viele Zahlen, doch Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind klar gegliedert. Wenn man einen kaufmännischen Hintergrund hat, ist das kein Problem«, sagt Markert.

Im Großen und Ganzen habe der Wechsel von Bank zu Kommune gut geklappt. »Es macht Spaß, hier zu arbeiten, in diesem kleinen Team. Im Finanzbereich sind wir zehn«, sagt Markert.

Dieser Zusammenhalt gefällt ihm als Vereinsmensch besonders gut: Markert mag Tischtennis, Tennis, ist im TV Trennfurt engagiert oder auch im Sängerbund Eisenbach. Er freut sich nun, Beruf und Freizeit optimal zu vereinen.

Hintergrund: Der Obernburger Haushalt 2021 Bis der Obernburger Haushalt 2021 beschlossen wird, dauert es noch etwas. Das Grundgerüst stehe aber bereits, wie Lucas Markert und auch der zweite Bürgermeister Christopher Jany versichern. »Unsere Mitarbeiterinnen in der Finanzverwaltung haben auf Basis der erwarteten Einnahmen und der Haushaltsansätze 2020 eine Eckdatenplanung erstellt, auf der die Haushaltsplanung nun Schritt für Schritt aufgebaut werden kann« so Jany. Je nach Diskussions- und Entscheidungslage in den Gremien, hier seien insbesondere der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Stadtrat beteiligt, rechnet Jany mit einer Haushaltsverabschiedung zum Ende des dritten, spätestens zu Beginn des viertel Quartals. Dass der Haushalt noch nicht verabschiedet ist, sei nicht schlimm, so Lucas Markert. 2020 wurde der Etat Ende Mai verabschiedet. Für die sogenannte »haushaltslose Zeit« sieht die »vorläufige Haushaltsführung« laut Artikel 69 der Gemeindeordnung Folgendes vor: »Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf die Gemeinde finanzielle Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushaltes oder Vermögenshaushaltes, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen. ()