Volle Züge im Maintal, leere Busse auf dem Land

Selbstversuch: Den Auswirkungen des 9-Euro-Tickets im Landkreis Miltenberg auf der Spur - Viele Menschen befürworten eine Verlängerung

Miltenberg 30.08.2022 - 18:33 Uhr 5 Min.

Ich sitze in einem leeren Bus in Richtung Eichenbühl. Der Zug in Richtung Miltenberg ist voll. Viele Passagiere sind mit Fahrrädern unterwegs. Fotos: Kim Bachmann

« Die Fahrgäste drängen vom Einstiegsbereich in Richtung Gang. Die letzten Wartenden quetschen sich noch durch die Tür. Dann ein Piepen. Die Tür schließt. Der Zug fährt los.

Mit einem solchen Ansturm hatte die Deutsche Bahn bestimmt nicht gerechnet. Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, dass günstige Fahrkarten den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver machen. Die dreimonatige Laufzeit endet nun, über ein Nachfolgeticket wird diskutiert.

Befürworten auch die Leute aus dem Kreis Miltenberg eine Nachfolge? Oder sind Zug und Bahn auf dem Land keine Alternative zum Auto? Um das herauszufinden, lasse ich das Auto in der Garage und spreche in Bus und Bahn mit den Menschen über Mobilität.

Die Reise beginnt

Donnerstag, 9.30 Uhr: Die Westfrankenbahn 87 kommt in circa 20 Minuten. Die Fahrt geht ab dem Bahnhof Freudenberg-Kirschfurt nach Miltenberg. Bisher ist das Gleis bis auf eine junge Frau leer. Sie heißt Emma Meier und sagt mir, sie sei auf den Weg nach Wertheim - zum Frühstücken. Eigentlich wollte sie den vorherigen Zug nehmen, den habe sie aber verpasst. Obwohl sie warten muss, wirkt sie auf mich weder genervt noch gestresst.

Schnell kommen wir auf das Thema 9-Euro-Ticket. Emma Meier freut sich, dass sie im Moment günstiger unterwegs ist. Normalerweise müsse sie für ein Monatsticket 66 Euro zahlen. Von Juni bis August spare sie insgesamt 171 Euro. »Ich habe noch keinen Führerschein. Ich bin also abhängig von der Bahn«, sagt sie. Sie plädiert - verständlicherweise - für eine Verlängerung der günstigen Monatskarte.

Ohne Auto auf Züge angewiesen

Langsam wird es voller am Gleis. Sieben Personen warten inzwischen auf den Zug. Etwas weiter weg sitzt ein Mann, den ich anspreche. Daniel Franke erklärt, er fahre jeden Tag mit der Bahn, weil er kein Auto besitzt und auf die Arbeit muss. Für ihn geht es in Richtung Kleinostheim. Vor Juni habe er täglich das Auf-Achse-Ticket für fünf Euro gekauft. Auch er ist für die Weiterführung des 9-Euro-Tickets.

Der Zug fährt ein - mit einer Minute Verspätung. Da kann man nicht meckern. Durch das Fenster sehe ich dicht gedrängte Personen. Ob da noch alle reinpassen? Eine Stunde auf den nächsten Zug zu warten, wäre ziemlich nervig. Als die Türen aufgehen, steigen nur drei Fahrgäste aus. Dennoch findet sich Platz für alle Wartenden, die in Richtung Miltenberg fahren wollen. Zuletzt steigt der Zugbegleiter ein, stellt sich mir gegenüber und schaut sich etwas nervös um. Um diese Uhrzeit sei es immer voller, sagt er zu mir. Besonders wenn viele mit dem Fahrrad unterwegs sind.

Auch heute ist das der Fall: Im Gang stehen viele Räder, versperren teilweise Sitzplätze. Auf meine Frage, ob sich der Andrang auf die Pünktlichkeit auswirkt, erklärt der Bahnmitarbeiter: »Das Einsteigen dauert länger. Und dann hat der Gegenzug auch Verspätung, weil der warten muss.« Er sei zwar für eine Entlastung bei den Ticket-Preisen, jedoch »hätte man vielleicht eher die Schienen hier zweispurig machen sollen«. An Tagen wie heute wäre es bestimmt praktischer, wenn die Züge ohne Gegenverkehr häufiger als einmal pro Stunde fahren könnten.

Wir erreichen Miltenberg und ich bin froh auszusteigen, da die Enge langsam unangenehm wurde. Im Bahnhofgebäude schau ich auf die Uhr. Es bleibt noch etwas Zeit, bis mein Bus kommt. Ein Kaffee wäre jetzt ganz gut. In einer Bäckerei im Bahnhofsgebäude komme ich mit der Verkäuferin ins Gespräch. Sie sagt, das Ticket werde gut angenommen. »Viele haben es genutzt, wirklich viele. Ich habe ja gesehen, wie die da Schlange gestanden sind«, sagt sie und zeigt auf den Ticket-Schalter am Bahnhof. Auch die Bäckerei profitiere vom 9-Euro-Ticket und den vielen Fahrgästen. »Dann kaufen die sich einen Kaffee oder nehmen sich sonst etwas mit.« Ich verabschiede mich, denn draußen wartet mein Bus.

Nichts los im Bus

Die Buslinie 82 fährt durch Miltenberg nach Eichenbühl und wieder zurück. Ich will wissen, ob der ÖPNV auf den Straßen auf dem Land genauso viel genutzt wird wie der auf den Schienen. Als ich einsteige, ist der Bus leer. Freie Platzwahl. Nur ein Mann sitzt in der Nähe des Busfahrers. Pünktlich fahren wir los, vorbei an der ersten, der zweiten, der dritten Haltestelle. Noch immer niemand, der einsteigen möchte. Es ist sehr ruhig und ich schaue entspannt aus dem Fenster. Wiese, Wald und Weinberge, hier sind wir wirklich auf dem Land. Die Fahrt nach Eichenbühl vergeht wie im Flug.

Enge Straßen

An der ersten Eichenbühler Haltestelle steigt der andere Passagier aus. Nun bin ich der einzige Fahrgast. Die Route der Linie 82 zieht sich durch den ganzen Ort und dann wieder zurück in Richtung Miltenberg Hauptbahnhof. Mir fällt auf, dass es sehr viele Haltestellen gibt. Wir stoppen. Nicht, weil jemand einsteigen will, sondern weil uns ein Auto entgegenkommt. Im Wohngebiet sind die Straßen sehr eng. Kurz darauf müssen wir wieder anhalten, denn die Müllabfuhr versperrt den Weg. Kein Problem, wir sind ja immer noch im Zeitplan.

Am Ortsausgang steigt ein älteres Ehepaar ein. Ich setze mich zu ihnen. Auch sie sind mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs. Erst zum Miltenberger Bahnhof, dann in Richtung Klingenberg. »Zum Bummeln«, erzählt mir Bruno Miltenberger. Ihr Auto bleibe jetzt öfters stehen, da sie mit dem Ticket nun häufig die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Zum Lebensmitteleinkauf fahren sie aber weiterhin mit dem Auto nach Miltenberg - wegen der schwer zu tragenden Einkäufe. Außerdem sei man nicht an Uhrzeiten gebunden und flexibler.

Zurück am Bahnhof in Miltenberg. Der Unterschied zwischen Bus und Bahn ist erstaunlich: Der Zug zu voll, so dass manche draußen bleiben müssen. Der Bus so leer, dass sich eine Fahrt teilweise nicht lohnt. Wahrscheinlich liegt das aber auch an der Strecke. Ich sehe, wie der Busfahrer aussteigt, und gehe auf ihn zu. Er bestätigt meine Annahme. Die 977 zwischen Miltenberg, Wertheim und Würzburg werde mehr genutzt, erklärt er und berichtet aber auch, dass das Ticket nicht nur positive Auswirkungen hat: »Niemand fährt mehr Flixbus. Alle fahren mit dem Zug«. Flixbus ist ein Unternehmen, das Fernreisen anbietet. Da die Fahrt mit dem Zug aber schneller und dank 9-Euro-Ticket günstiger ist, sind einige Personen auf die Schienen umgestiegen. Darunter würden manche Busunternehmen leiden. Er findet den Vorschlag einer Monatskarte für 59 Euro gut.

Unterschiedliche Eindrücke

Ich überlege, welche Lösungen es für die Bus- und Bahnunternehmen geben könnte. Einerseits möchte man den Leuten ermöglichen, dass sie günstig von A nach B kommen. Anderseits ist der ÖPNV auch mit Kosten verbunden, etwa für die Wartung der Fahrzeuge oder die Gehälter der Angestellten. Ich finde es auch überraschend, wie unterschiedlich Bus und Bahn genutzt werden.

Für mich geht es wieder nach Hause. Ich laufe Richtung Bahngleis 2, wo mein Zug in Richtung Freudenberg-Kirschfurt einfahren wird. Im Gegensatz zu heute früh stehen weniger Personen am Bahngleis. Von weitem sehe ich, wie sich die Bahnschranke an der Straße schließt und die Autos anhalten. Langsam fährt der Zug ein. Er hält genau vor mir, einige Passagiere steigen aus. Im Zug ist es wesentlich leerer als heute früh. Ich setze mich auf einen der freien Plätze und schau aus dem Fenster. Aus dem Lautsprecher ertönt eine automatische Stimme: »Sehr geehrte Fahrgäste. Die Weiterfahrt verzögert sich um wenige Minuten. Grund dafür ist ein entgegenkommender Zug.« - Keine Frage: Der zweigleisige Ausbau hätte Vorteile.

Hintergrund: erste Bilanz in Sachen 9-Euro-Ticket Das 9-Euro-Ticket war ein Erfolg, die Bilanz fällt rundum als positiv aus. Nach Angaben des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) wurden während der dreimonatigen Aktion rund 52 Millionen Tickets verkauft. Weitere zehn Millionen Abonnenten hätten es automatisch erhalten. Laut VDV wurden in den drei Monaten durch diese Aktion rund 1,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart - etwa die Menge, die in einem Jahr durch ein Tempolimit eingespart werden könnte. Ein Nachfolgeticket wird in der Bevölkerung befürwortet und derzeit von der Politik diskutiert. Gravierendste Probleme sind dabei die bestehenden Kapazitäten der Bahn und die Finanzierung. ()