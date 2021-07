Vokaltechnisch veredelte Songs auf der Mildenburg

Voice'n'Noise und Katalda geben Konzert

Viele Facetten des gemeinsamen Singens bot der Chor Voice'n'Noise bei seinem Auftritt am Donnerstag auf der Miltenberger Mildenburg, begleitet wurde er vom Trio Katalda, welches im Anschluss wiederum die zweite Hälfte des Abends gestaltete. Das Trio Katalda, das den zweiten Teil des Abends auf der Mildenburg mit stimmungsvoller Musik füllte.

Voice'n'Noise trug somit seinen Anteil zu einem gleichermaßen kurzweiligen wie stimmungsvollen Abend bei. Begleitet wurde der Chor von der Band Katalda, bestehend aus Albrecht Hench, Daniel Obier und Katrin Dinaro. Das musikalisch versierte Trio gestaltete im Anschluss die zweite Programmhälfte. Dinaro ist gleichzeitig Leiterin von Voice'n'Noise, womit sich der Kreis schloss. Die Veranstaltung fand im Rahmen des diesjährigen Kultursommers auf der Mildenburg statt, der gemeinsam von Stadtkultur, Stadtbücherei und Stadt Miltenberg organisiert wird.

Voice'n'Noise eröffneten das Konzert mit einem »Mash Up Medley«, welches gleich zu Beginn dank des engagierten Stimmeinsatzes jedes Chormitglieds überzeugte. Auch beim übrigen Material gelang es dem Ensemble, die individuellen stimmlichen Qualitäten einzusetzen. Mal wurden die Stärken gebündelt, mal als Akzente eingesetzt.

Auch »Poison«, einer der bekanntesten Songs von Alice Cooper, wurde vokaltechnisch veredelt. Die mit Geschick und feinen Gesangslinien umgesetzte Version des Rockklassikers wurde in Form einer seltenen Gratwanderung dargeboten. Dabei wurde eine große Portion eigene Note eingebracht.

Das humorvolle Stück »Hefe« verband gekonnt Spaß und Anspruch. »Just the way you are« schloss den offiziellen Teil von Voice'n'Noise, die aber mit der Zugabe des Songs »Sweet Dreams« nochmals ihre Talente unter Beweis stellten. Was den Chor unter anderem noch auszeichnete, war das tolle Gespür für gesangliche Arrangements und das Herausarbeiten einzelner Momente im stimmigen, hochwertigen Gesamtkontext.

Katalda hielten bei ihrem Auftritt als Trio das Niveau und überraschten mit abwechslungsreicher Instrumentierung, großartigen Rhythmen und fantastischen Gesangsdarbietungen. Sie stiegen mit »Orinoco Flow« in ihre Setlist ein und rissen im weiteren Verlauf mit Stücken mit, die sehr kreativ arrangiert waren.

Tragende Rhythmen

Dinaro lieferte eindrucksvollen Gesang und eine große Bandbreite an stimmlichen Phrasierungen - mal gefühlvoll, mal voller Power, immer filigran in die Musik eingebettet. Diese bestand als Eckpfeiler aus tragenden Rhythmen und Percussion-Einlagen, Akkordeon- und Keyboardklängen. Die Klangbilder, welche Katalda malten, luden zum Genießen ein, auch eine Panflöte kam zum Einsatz. Experimentierfreudigkeit wurde groß geschrieben, Einflüsse und Sounds perfekt miteinander verwoben. Auch Katalda gaben eine Zugabe, was einen wunderbaren Abend in der schönen Kulisse des Burghofs abrundete.

