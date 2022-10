Vogelschau im Kleinheubacher Hofgarten

Kleinheubach 12.10.2022 - 09:03 Uhr < 1 Min.

Papageien, Sittiche und so manche Exoten sind am Wochenende in Kleinheubach zu sehen. Foto: Anja Keilbach

Veranstalter sind die Vogelfreunde Kleinheubach. Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag, 15. Oktober, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 16. Oktober, von 9 bis 17 Uhr. Präsentiert werden über 50 Vogelarten aus fünf Kontinenten in extra für diese Anlässe angefertigten Volieren. Die Tiere befinden sich seit vielen Generationen in Züchterhand. Zu sehen sind unter anderem Papageien, Sittiche und auch einige Exoten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, zudem gibt es eine Tombola.

