Visionen für Amorbacher Altstadt

»Fünf-Höfe-Projekt« vorgestellt

Amorbach 24.11.2022 - 13:54 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Blick auf die Altstadt von Amorbach mit dem "Fünf-Höfe-Viertel" im Vordergrund.

»Dringenden Handlungsbedarf« stellte Bürgermeister Peter Schmitt fest, als er am Dienstagabend die rund 100 Besucher begrüßte, die im Foyer des Alten Rathauses so dicht gedrängt saßen, dass auch alle Treppenstufen in den ersten Stock »besetzt« waren und viele Zuhörer die Vorträge im Stehen erlebten. Das riesige Interesse hatte offensichtlich auch die Veranstalter, die Stadt und die FIA (Freie Internationale Akademie) überrascht.

Das Thema des Abends »5 Höfe-Altstadtwohnen Amorbach - barrierefrei und für junge Familien mit kleinem Garten« findet offenbar viel Aufmerksamkeit bei den Einwohnern und bei Menschen, die sich ein Leben in Amorbach gut vorstellen können, wenn die Bedingungen stimmen. Schmitt sprach von den Anstrengungen und Erfolgen der Stadt beim Bewerben um Städtebauförderprogramme und bei den Plänen zur integrierten Städtebauentwicklung, räumte aber auch ein, dass man noch einen »langen Atem« brauche. Für ihn besonders wichtig: das Programm »Innen vor außen«, das der Stadtrat 2019 auf den Weg gebracht hat.

Amorbacher Altstadt-Brache: Das von Marktplatz, Löhrstraße und Bädersweg umschlossene Gebiet ist seit Jahrzehnten vom Leerstand betroffen. Das "Fünf-Höfe-Projekt" soll es aufwerten.

Landflucht hält an

Das entsprach ganz dem, was Clara Welbergen und Florian Böttcher, Wissenschaftliche Mitarbeiter der TU Darmstadt am Lehrstuhl »Entwerfen und nachhaltiges Bauen« am Lehrstuhl von Christoph Kuhn, in ihrem Referat über das workshopgestützte Forschungsprojekt »Leerstand in Dörfern und kleinen Städten« zu sagen hatten. Sie machten klar, dass die »Landflucht« längst noch nicht zuende ist und vor allem bei den 18- bis 40-Jährigen Höchstzahlen erreicht. Nach seriösen Prognosen ist damit zu rechnen, dass bis 2050 rund 85 Prozent der Bevölkerung in Deutschland in Städten und Ballungszentren leben werden.

In den praxisnahen Workshops geht es zwar meist um kleine Orte, um Dörfer mit unter 1000 Einwohner, die in vielen Regionen in den nächsten 20 Jahren mit einem drastischen Einwohnerverlust rechnen müssen - in Brandenburg mit bis zu 30 Prozent -, viele Probleme aber gelten auch für eine Kleinstadt wie Amorbach: Schwierigkeiten, denkmalgeschützte Häuser zeitgemäß und attraktiv zu renovieren, die Tatsache, dass ein Neubau auf der grünen Wiese billiger und einfacher ist, oder das Gefühl, dass der Verlust von alten Gebäuden auch als Verlust von Identität empfunden wird. Ziele der Workshops sind das Erkennen des vorhandenen Potenzials, der Trend hin zum Gemeinschaftswohnen, das gewünschte Wohnen im Alter, Gegenmodelle zur dominierenden Tendenz zum Einfamilienhaus und der Versuch, die Flächenversiegelung zu begrenzen. Das Vorstellen konkreter Beispiele von Workshopthemen wies interessante Wege beim Umgang mit denkmalgeschützten Gebäuden auf.

Geldgeber gesucht

Im Zentrum des Abends stand der Vortrag von Alfred Sunder-Plassmann, Regierungsbaumeister und Architekt, der in intensiver Arbeit das Potenzial ausgelotet hat, das im Amorbacher Altstadtgebiet vorhanden ist, »ein Gebiet, das in besonderer Weise vom Leerstand betroffen ist, zum Teil seit 30 Jahren.« Der Plan »Fünf Höfe - Leerstand« des engagierten Architekten zeigte, »dass die ehemaligen Wirtschaftsflächen in Rücklage zu den vorderen Geschäfts- und Bürgerhäusern sonnige Brachflächen bieten und sich gut für Wohnzwecke eignen.« Fünf dieser Brachflächen stellte Sunder-Plassmann konkret auf einem Lageplan und mit ausgearbeiteten Vorschlägen zum Umbau und zur Nutzung »in der Reihenfolge ihrer Realisierbarkeit« vor.

Die Vorsitzende Anna Tretter hatte die Veranstaltung moderiert. Insgesamt sieht der Referent, der seine Frau Marie Sunder-Plassmann, seit 2017 Pastorin in Amorbach, als Initiatorin nannte, Potenzial für 52 Wohneinheiten und zwei soziale Bausteine. Alle Unterstützer dieser Ideen waren sich darin einig, dass die Stadt allein das nicht stemmen kann, sondern Privatinitiativen und Geldgeber gefordert sind. Und genau das soll nun in Angriff genommen werden. Schon am Abend konnte man sich in eine Liste für die Beteiligung am Projekt eintragen, wobei Grundstücksbesitzer, Investoren und Bewohner angesprochen wurden.

Stellte das Fünf-Höfe-Projekt in Amorbach vor: Regierungsbaumeister Alfred Sunder-Plassmann.

Das große Interesse und attraktive Vorschläge und Entwürfe des Architekten machen Hoffnung, dass auf diese »Vision« nicht das Verdikt des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt von 1980 zutrifft, der über Willy Brandt sagte: »Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.« Jedenfalls wird es sich lohnen, die weitere Entwicklung in Amorbach mit Interesse zu verfolgen - vielleicht auch als Anregung für andere Kommunen im Kreis.

Näheres auf der Homepage der FIA: https://www.fia-amorbach.de

Heinz Linduschka