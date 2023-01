Vision: Wohnen am Rand des Laudenbacher Schlossparks

Investoren planen neues Baugebiet

Laudenbach 26.01.2023 - 16:35 Uhr 2 Min.

Timo Breitenbach vertrat dabei das örtliche Ingenieurbüro ITB, Werner Kunkel wiederum das Niedernberger Bauunternehmen Stix: Sie stellten ihre Ausführungen unter das Banner »Wohnen und Leben am Rande des Schlossparks«, während dann im Anschluss Wohnberater Joachim Roth, Geschäftsführer und Gesellschafter bei der ProWohnen - Miteinander leben GmbH ein Konzept für barrierefreies Wohnen im Alter erläuterte.

Ob es tatsächlich zur Verwirklichung des vorgestellten Baugebietes und in einem weiteren Schritt des Wohnkonzeptes kommt, hängt von einer künftigen Entscheidung des Gemeinderates ab. Die Vision »Wohnen und Leben am Rande des Schlossparks«, so wurde bei Breitenbachs und Kunkels Ausführungen deutlich, würde ein Angebot an ebenen Bauplätzen schaffen. Deren Größen lägen im Bereich von entweder 420, 540 oder 610 Quadratmeter.

Die beiden Investorengruppenvertreter nannten die Vorteile des potenziellen Baugebiets: Es sei eine gute infrastrukturelle Anbindung von Bahn- und Buslinien sowie an die B 469 gegeben, ohne dass dies einen negativen Einfluss auf die innerörtliche Verkehrssituation habe. Das Vorhaben diene auch der Innenentwicklung und Nachverdichtung, weiter profitiere die Gemeinde in Sachen Einkommenssteuer, ortsansässige Vereine von eventuell neuen Mitgliedern, wenn sich weitere Bürger ansiedeln würden wie auch die Nahversorger von zusätzlichen Kunden. Die Gemeinde müsse in keine finanzielle Vorleistung gehen und habe somit auch kein finanzielles Risiko, profitiere aber vom Umstand, dass ihr als Kommune weiterhin die Planungshoheit obliege.

Barrierefrei und betreut

Roth stellte dann die Möglichkeiten vor, wie barrierefreie Wohneinheiten für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung beschaffen sein könnten und dass das Ganze als betreutes Wohnen oder Service Wohnen mit sinnvollen Assistenzsystemen umgesetzt werden könne. Roth erklärte, dass momentan die Situation für das Wohnen im Alter in Laudenbach nicht optimal sei, barrierefreie Wohnangebote seien selten oder nicht vorhanden, da der Ort aufgrund seiner Topografie viele Häuser in Hanglage aufweise. Nach ersten Recherchen würden auch niedrigschwellige Hilfsangebote fehlen.

Bernd Klein (FW) sagte, dass für ihn die Vorstellung des möglichen Baugebietes und das Konzept für Wohnen im Alter eigentlich zwei verschiedene Punkte seien. Christine Ahner (DU) war ähnlicher Meinung, das Modell »Wohnen im Alter« und entsprechende Gebäude dafür seien bis ins Detail vorgestellt worden, dabei sei dies nur eine Zusatzoption und ein zweiter Schritt, schließlich müsse erst einmal über die Realisierung des Baugebietes entschieden werden.

Marcus Weiß (DU) fragte nach den Folgekosten für die Gemeinde. Diese habe zwar bei der Realisierung keine Kosten, aber beim späteren Unterhalt des Gebietes würden doch bestimmt welche auftauchen, so seine Einschätzung. Kunkel räumte ein, dass bei Übergabe an die Gemeinde diese dann auch für Rohrbrüche und weitere Punkte zuständig sei, aber eben auch über Einnahmen der Bürger aus dem Gebiet, wie beispielsweise Wassergebühren verfüge.

