Virtuoses Orgelkonzert in Elsenfelder Christkönigskirche

Das Or­gel­kon­zert in der Christ­kö­n­ig­kir­che am ver­gan­ge­nen Sams­tag war in der Tat ein krö­nen­der Ab­schluss der Fest­wo­chen zum Ju­bi­läum »900 Jah­re El­sen­feld«. Mi­cha­el Hart­mann, ge­bür­ti­ger El­sen­fel­der, Or­gel­sach­ver­stän­di­ger und Mu­sik­di­rek­tor der Bür­ger­saal­kir­che in Mün­chen, war in sei­ne Hei­mat­ge­mein­de ge­kom­men, um die rund 150 Zu­hö­rer mit sei­nem Or­gel­spiel zu be­geis­tern.