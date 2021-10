Villa Schulz in Amorbach öffnet Türen als Bildungs- und Kulturinstitution

Dreijährige Generalsanierung ist abgeschlossen

»Sie dürfen gern 'Boahh!' sagen«, bereitete Bernhard Springer die geladenen Gäste der Eröffnungsfeier auf das erste Betreten der Villa am Sommerberg vor. Und tatsächlich beeindrucken die zwei Stockwerke hohe, helle Empfangshalle und auch die anschließenden Gartensäle.

Historische Substanz erhalten

Dem Architektenteam Ecker und Piotrowski aus Buchen/Heidelberg ist es gelungen, das Gebäude aus dem Jahr 1907 umfassend zu modernisieren, die Räume für vielseitigste Veranstaltungen umzubauen und doch so viel wie möglich von ihrer historischen Substanz zu erhalten.

Ab sofort werde die Villa allen Interessierten offenstehen, zu Ehren und im Sinne des Stifter-Ehepaars, kündigte Lars Bühring als Vorsitzender des dreiköpfigen Stiftungsvorstands an.

Vier Jahrzehnte Wohnsitz

Das von dem bekannten Frankfurter Architekten Max Seckbach entworfene Gebäude war nach bewegter Vorgeschichte gut vier Jahrzehnte Wohnsitz von Joachim und Susanne Schulz.

Das Unternehmer-Ehepaar hatte seit den 1980er Jahren in vielfältiger Weise das gesellschaftliche und Vereinsleben in Amorbach und in Mudau, Sitz ihrer Firma Aurora, unterstützt und schließlich beschlossen, sein beträchtliches Vermögen in eine Stiftung einzubringen. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2010 setzte Susanne Evert-Schulz dieses Vorhaben in die Tat um. Die Villa bewohnte sie bis zu ihrem Tod fünf Jahre später.

Ort der Kultur und Bildung

Danach begannen die Planungen für den Umbau der Gründerzeit-Villa an der Neudorfer Straße, um sie zu dem Ort zu machen, der sie nach dem Willen von Susanne und Joachim Schulz werden sollte. Ein Ort für Kunst, Kultur, Wissenschaft und Bildung. Schon bei der Gründung war die Stiftung mit einem großen Kapitalgrundstock von 20 Millionen Euro ausgestattet, mit dem Tod von Susanne Evert-Schulz kamen weitere 20 Millionen Euro und die Immobilie zum Stiftungsvermögen dazu.

Aus den Erträgen dieses Vermögens flossen in den vergangenen zehn Jahren 1,7 Millionen Euro in die Antragsförderung und in Projekte, wie beispielsweise den 15 Kilometer langen Smart-Pfad zwischen Mudau und Amorbach. An sechs Erlebnisstationen finden dort Kinder, Jugendliche und Erwachsene 45 naturwissenschaftliche Exponate zum Erforschen und Ausprobieren.

Schüler-Forschungszentrum

Noch nicht ganz fertig ist das Schüler-Forschungszentrum im sogenannten Kutscher-Haus. In ihm sollen ab dem nächsten Jahr Jugendliche und junge Erwachsene nach dem Expirius-Programm in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern gezielt gefördert werden. Mit diesem Programm ist die Stiftung schon seit 2014 in Kindergärten und Grundschulen unterwegs. Nun soll es auf Jugendliche und junge Erwachsene ausgedehnt werden.

Bei der Eröffnung wurden die Gäste in drei Gruppen vom Vorsitzenden des Amorbacher Geschichtsvereins Bernhard Springer, der Kabarettistin und Sängerin Ann-Kathrin Schneider und Christof Kieser auf eine Zeitreise vom Bau der Villa bis zu ihrer heutigen Aufgabe als Stiftungssitz genommen. Zu Ehren der Stifter wurde die Villa am Freitag offiziell in »Villa Schulz« umbenannt.

»Mit der Villa Schulz gewinnt die Region einen neuen Ort der Begegnung. Die Stiftung will Impulsgeber für Wissenschaft und Künste sein und die Region um Amorbach und Mudau stärken«, kündigte Lars Bühring an.

Hintergrund: Geschichte der Villa Schulz Die wechselhafte Geschichte der Villa an der Neudorfer Sraße und ihrer Bewohner hat der Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins Amorbach, Bernhard Springer erforscht und in einer Broschüre zusammengestellt. Hier die wichtigsten Daten und N utzungsphasen. 1907/1908: Bau im Auftrag des Frankfurter Industriellen Joseph Beyer als Wohnhaus für seine Familie. Architekt Max Seckbach, Frankfurt, plante eine gründerzeitliche Villa mit Quadratischem Grundriss, mehreren ERkern, VEranden und einem Treppenturm. Wohnfläche rund 300 Quadratmeter, dazu weitere 100 Quadratmeter Nutzfläche im Untergeschoss. 1926: Weltwirtschaftskrise und Inflation bringen Joef Beyer in finanzielle Not; er verkauft die Villa an das Fürstenhaus zu Leiningen. Ab sommer 1926 wird das Gebäude Wohnsitz des Erbprinzen Karl zu Leiningen und dessen Familie. Der Marineoffzier benennt das Gebäude "Villa Derflinger", nach einem Schlachtkreuzer der kaiserlichen Marine, auf dem er im 1. Weltkrieg gedient hatte. 1939 wird der Prinz durch den Tod seines Vaters Fürst und zieht ins Schloss um. 1940 bis 1944: Das Fürstenhaus stellt das Gebäude für Umsiedler aus Bessarabien zur Verfügung. 1945 bis 1976: Die Villa wird Altenheim, das von den Schwestern des Allerheiligsten Erlösers geführt wird; später als Kreisaltenheim. Die Nutzung als Altenheim endet erst mit dem Neubau und der Einweihung des kreisaltenheims an der Herzogin von Kent Straße. 1977: Susanne und Joachim Schulz kaufen die Villa und nutzen sie nach grundlegende Sanierung als Wohnhaus. kü