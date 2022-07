Viktoria Mömlingen: Festwochenende zum 100-jährigen Bestehen

Jubiläum: "Einigkeit, Treue und Kameradschaft"

Mömlingen 03.07.2022 - 14:08 Uhr 3 Min.

Die Mannschaft der Viktoria im Gründungsjahr 1922. Stehend von links: Jakob Wernig, Eugen Stenger, Karl Ball, Josef Fahs, Gustav Klotz. Kniend von links: Isidor Lang, Johann Fahs, Wilhelm Müssig. Sitzend von links: Josef Babylon, Josef Wüst und Theodor Klotz. Das Vereinswappen der Viktoria aus der Gründungszeit. Die aktuellen Mannschaften von Viktoria Mömlingen.

Um diese Zeit schon schloss man sich dem Ring- und Stemmklub von Mömlingen an, bei dem eine Nebenabteilung Fußball aus der Taufe gehoben wurde. Am 20. Juni 1922 versammelten sich zwei Dutzend beherzte Männer im Gasthaus "Zum Löwen" und riefen den Fußballclub FC Viktoria Mömlingen offiziell ins Leben. Gründungsmitglieder waren Theodor Klotz, Karl Ball, Josef Hohm, Fritz Hohm, Eugen Stenger, Josef Wüst, Josef Babylon, Jakob Wernig, Georg Klotz, August Klotz, Isidor Lang, Eduard Vogel, Josef Ball, Josef Göhler, Josef Fahs, Johann Fahs und Josef Hartmann. Als Vereinseigentum konnte man zwei Bälle und ein kleines Fähnchen aufweisen. Der damals 17-jährige Karl Ball wurde zum ersten Vorstand ernannt, als Schriftführer und als Kassier stellten sich Theodor Klotz beziehungsweise Josef Ball bereit. Das Vereinswappen wurde ausgearbeitet und folgender Leitspruch auserkoren: "Das Leben des Vereins ist Einigkeit, Treue und Kameradschaft".

Ein angesägtes Tor

Ab 1922 durfte der Verein in der C-Klasse starten. Im Waldgebiet "Schneekaute" wurde ein Sportfeld angelegt. Bemerkenswert ist aus dieser Zeit noch ein Ereignis, das sich im Kampf gegen Pflaumheim zugetragen hat. Ein Schuss krachte gegen einen Pfosten des Mömlinger Tores. Das Goal krachte zusammen. Ein schadenfroher Pflaumheimer hatte das Holz angesägt und wollte so vielleicht einen Spielabbruch herbeiführen. Aber es gelang, das Tor rechtzeitig wieder zusammenzubasteln und der Lokalkampf konnte weitergehen.

Im Jahr 1925/26 konnte die Meisterschaft in der C-Klasse errungen werden und der junge Verein verbuchte seinen ersten Aufstieg. 1925 wurde in der Gemarkung "Gehren" der zweite Sportplatz in Angriff genommen. Viele Aktive mussten nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs an die Front. Doch schon im Juli 1945 zeigte der Verein wieder erste Lebenszeichen. Eine Vorstandschaft unter dem neuen Vorstand Johann Hartmann war bald gefunden.

Die Zeit von 1957 bis 1961 gehört zu den sportlichen Glanzzeiten der Viktoria. Im Sommer 1957/58 wurde die Viktoria Vize-Meister in der Zweiten Amateurliga Unterfranken West. In den sechziger Jahren spielte die Viktoria überwiegend in der A-Klasse und belegte fast durchgängig gute Platzierungen. Bis ins Jahr 1964 war das Vereinslokal im Gasthaus "Zum Adler" Treffpunkt für alle Veranstaltungen des Vereins. Die 70er Jahre waren sportlich eine Achterbahnfahrt, denn die Mannschaft pendelte ständig zwischen A-Klasse und B-Klasse.

Ab der Saison 1984/85 begann ein sportlicher Aufschwung, der über zwei Jahrzehnte und mehrere Spielergenerationen anhielt. Die Viktoria verließ die B-Klasse und marschierte direkt in die Bezirksliga durch. Der Landkreispokal konnte dreimal nach Mömlingen geholt werden. Grund für die Mömlinger Erfolge waren die immer gute Schüler- und Jugendarbeit im Verein. Eine weitere Stütze des Vereins sind die Alten Herren, die neben dem Kicken auch den Verein bei Veranstaltungen tatkräftig unterstützen.

Testspiel der Bundesligisten

1964 wurde das neue Sportheim fertiggestellt. Im Sommer 1968 wurde mit dem Bau eines neuen Sportfeldes begonnen, das in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt einzigartig war und als Muster- und Testplatz dienen sollte. In den Unterbau wurde die vom damaligen Glanzstoffwerk neu konstruierte Perlonmatte "Enkamat" verlegt. Am 27. Juni 1971 wurde der neue Mömlinger Wunderrasen mit einem Testspiel der Bundesligisten VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt vor über 7000 Zuschauer freigegeben. Sogar Altbundestrainer Sepp Herberger besichtigte den "Wunderrasen" und war er der Meinung, dass "sehr viel für diesen Rasen spreche".

Das neue Vereinsheim wurde am 1. Juni 1980 auf dem neuen Sportplatz eingeweiht. Eine besondere Auszeichnung erhielt Viktoria Mömlingen im Jahre 1988 mit dem Sepp-Herberger-Preis für "bemerkenswerte Jugendarbeit". 1989 wurde die Flutlichtanlage erneuert und ein Jahr später der Trainingsplatz mit einer neuen Drainage saniert.

Heute spielt die Erste Mannschaft in der Bezirksliga und belegte zum Abschluss der Saison Platz 5. Die Zweite Mannschaft belegte in der abgelaufenen Saison in der A-Klasse Gruppe 3 den dritten Platz. Die Dritte Mannschaft wurde Meister in der B-Klasse Gruppe 4.

ro

Hintergrund: Programm 100 Jahre Viktoria Mömlingen Freitag, 22. Juli, ab 20 Uhr: Freiluft-Mallorca-Party "Playa de Mümling" Samstag, 23. Juli: 15 Uhr: Spiel U17 des JFG Mömlingtal gegen den SV Wehen-Wiesbaden (U16 Hessenliga) ab 17 Uhr: Beginn Festbetrieb 17 Uhr: Spiel der 3. Mannschaft gegen den SV Darmstadt 98 II 19 Uhr Live-Musik mit Peter Lorenz 19.30 Uhr: "Asse von Einst" - Treffen von ehemaligen Trainern und Spielern des FC Viktoria Mömlingen Sonntag, 24. Juli: ab 10.30 Uhr: Beginn Festbetrieb 10.30 Uhr: Festbieranstich durch Vertreter der Brauerei Faust, im Anschluss Frühschoppen mit den "Mömlinger Dorfmusikanten" 10.30 Uhr: Spiele der Kleinfeldmannschaften 15 Uhr: Spiel der 2. Mannschaft gegen die Spvgg Hösbach-Bahnhof II 17 Uhr: Spiel der 1. Mannschaft gegen Viktoria Kahl Montag, 25. Juli: ab 11 Uhr: Beginn Festbetrieb mit Mittagstisch 14 Uhr: Kaffee und Kuchen 18 Uhr: Blitzturnier der Alten Herren 19 Uhr: Live-Musik mit Kai Höfling. ro