Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Viktoria Mömlingen feiert vier Tage lang 100-jähriges Bestehen

Jubiläum: "Einigkeit, Treue und Kameradschaft"

Mömlingen 25.07.2022 - 16:27 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ihr 100-jähriges Bestehen feierte Viktoria Mömlingen von Freitag bis Montag vier Tage lang mit einer Mallorca-Party, Live-Musik, Fußballspielen und viel Geselligkeit.

Die Feierlichkeiten begannen am Freitag mit einer Freiluft-Mallorca-Party "Playa de Mümling", bei der richtig die Post abging. Das Spiel der U17 der JFG Mömlingtal gegen den SV Wehen-Wiesbaden (U16 Hessenliga) am Samstag endete 1:4. Die dritte Mannschaft verlor gegen SV Darmstadt 98 II mit 1:3. Am Abend gab es Livemusik mit Peter Lorenz. Beim Treffen der "Asse von Einst" mit ehemaligen Trainern und Spielern des FC Viktoria Mömlingen wurden Erinnerungen über die guten alten Zeiten ausgetauscht.

Der Sonntag begann mit einem Festbieranstich und einem Frühschoppen mit den Mömlinger Dorfmusikanten. Am Nachmittag folgten Spiele der Kleinfeldmannschaften und ein Spiel der Zweiten Mannschaft gegen die Spvgg Hösbach-Bahnhof II (5:1). Die Erste Mannschaft gewann gegen Viktoria Kahl (6:2). Nach dem Mittagstisch am Montag und anschließendem Kaffee und Kuchen zeigten die Alten Herren bei einem Blitzturnier, dass sie das Fußballspielen noch nicht verlernt haben.

Das Fest klang am Abend mit Livemusik mit Kai Höfling aus. Laut Vorsitzendem Werner Bräutigam leisteten der Vereinsausschuss und seine Mitglieder beim Fest überragende Arbeit. Er sei mächtig stolz auf den Verein, den Vereinsausschuss und die Vereinsmitglieder. Die 100-Jahr-Feier habe den Verein noch mehr zusammengeschweißt.

Bereits am 2 Juli fand im Narreneck ein Ehrenabend statt, bei dem neun neue Ehrenmitglieder ernannt wurden. Insgesamt wurden 130 Mitglieder geehrt. Außerdem haben die Verantwortlichen eine Chronik erstellt.

ro