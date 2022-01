Vier Wassertümpel im Elsenfelder Wald angelegt

Artenschutz: Feuchtbiotope dienen Vögel und Wildtieren als Wassertränke

Elsenfelds Revierleiter Josef Fischer hat im Wald vier Wassertümpel anlegen lassen, die Vögel und Wildtieren als Wassertränke dienen.

Deshalb werden im Zuge der naturnahen Waldbewirtschaftung bei allen forstlichen Maßnahmen die Belange des Natur- und Artenschutzes berücksichtigt. Feuchtbiotope seien besondere Strukturelemente, die den Wald in seiner Vielfalt unterschiedlichen Lebens bereichern. Die Tümpel dienen als Fortpflanzungsstätte für Amphibien, als Wassertränke für Vögel und Wildtiere, als Lebensraum für Libellen und sind gleichzeitig Jagdrevier für Fledermäuse.

Angelegt wurden die Wasserlöcher in Elsenfeld in den Abteilungen Neuenberg und Oberheeg, in Eichelsbach in der Abteilung Böserbrunn und in Rück-Schippach in der Abteilung Sägwald. Nach dem Ausheben des Tümpels mit dem Bagger ist nur noch der Rohboden sichtbar. Nach einigen Monaten stellt sich die Vegetation von Natur aus wieder ein.

Staunässe auffangen

Weil die Waldböden aufgrund der geologischen Verhältnisse mit Buntsandstein meist sandig sind und von Natur aus im Elsenfelder Gemeindewald nur wenige Wasserflächen oder Quellen vorhanden sind, hat der Revierleiter die Initiative ergriffen und im Gemeindewald Elsenfeld und im Himmelthaler Wald auch in diesem Jahr wieder einige Feuchtbiotope angelegt. Möglich ist die Anlage von Tümpeln nur auf speziellen Standorten, auf denen im Untergrund kleinflächig Tongallen eine Staunässe hervorrufen oder wo nach starken Niederschlägen ein gewisser Wasserabfluss zu beobachten ist. Die Lage dieser Kleinstandorte erkennt der Förster auch im Vorkommen bestimmter krautiger Pflanzen, die als Zeigerarten für Staunässe gelten. Wegen des Klimawandels und der besonders trockenen Sommer ist deshalb auch in Zukunft die Wasserrückhaltung nach Starkregen wichtig.

Josef Fischer ist Leiter des Forstreviers Elsenfeld am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt. Als Revierleiter hat er die Verantwortung für die Bewirtschaftung des Gemeindewalds Elsenfeld (700 Hektar), des Stiftungswalds Himmelthal (330 Hektar) und des Gemeindewalds Röllbach (500 Hektar). Zu seinen weiteren Aufgaben zählen die Förderung und die Beratung des Privatwaldes und die Forstaufsicht.

ro