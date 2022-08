Vier Stunden im Alltag des Taxifahrers Michael Bendt

46-Jähriger arbeitet für Kleinwallstädter Unternehmen

Miltenberg 07.08.2022 - 11:04 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Seit Januar ist Michael Bendt für ein Kleinwallstädter Taxiunternehmen unterwegs. Viele Kunden im Tagesgeschäft sind auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Fahrzeuge sind entsprechend ausgestattet. Seit Januar ist Michael Bendt für ein Kleinwallstädter Taxiunternehmen unterwegs.

Während er erzählt, brennt die Sonne auf die Motorhaube des gelben Caddys. Im Innern pustet die Klimaanlage unentwegt kühle Luft in den Fahrgastraum. Es ist 11 Uhr während der Frühschicht, seit fünf Stunden ist Bendt unterwegs. Bis um 14.30 Uhr für die Nächsten die Schicht beginnt, muss er noch zwei Dialyse-, zwei Bestrahlungs- und einen Schultransport fahren.

Obwohl Bendt kaum mehr als den Mindestlohn verdient, mag er seinen neuen Job. Der Familienvater hat auf dem Bau gearbeitet und im Reifenlager, bis seine Wirbelsäule schließlich streikte. Wegen eines eingeklemmten Nervs haben die Ärzte vor zwei Jahren seinen Rücken aufgeschnitten. Seitdem hat Bendt zu Hause gesessen, mal mit mehr, mal mit weniger Schmerzen. »Aber ich kann ja nicht ewig nichts tun«, sagt er, den Blick auf die Straße gerichtet. Zum Jahresbeginn wagte er einen Neuanfang. Privat sei er sowieso schon immer gefahren. Da habe das Taxifahren nahegelegen. »Das kann eigentlich jeder machen. Man muss nur freundlich sein.«

Viele Krankentransporte

Das Kleinwallstädter Unternehmen, für das Bendt fährt, achtet darauf, dass er keine Tragestühle heben muss. Das gehört nämlich eigentlich zum täglichen Aufgabenfeld seiner 16 Kolleginnen und Kollegen, denn es stehen viele Krankentransporte auf dem Programm.

Vor Corona bestand das Team noch aus 37 Mitarbeitern, erzählt Uli Lo Re, der Inhaber des Betriebs. Die Kurzarbeit habe viele vertrieben, jetzt würden Fahrer dringend gesucht. Doch das Bild des Berufs habe in den vergangenen Jahren gelitten, da seien sich er und die anderen zehn Taxiunternehmer im Landkreis, mit denen er sich Ende Juni zu einer Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen hat, einig.

Dabei gehört zum Taxifahren weit mehr als samstagnachts Betrunkene von Partys abzuholen. Das weiß inzwischen auch Bendt. Er hat einen Personenbeförderungsschein und natürlich den Führerschein. Ohne den könnte er sich zu Schichtbeginn nicht am Diensthandy einwählen, wie er erzählt. Neben dem Wagen ist das sein wichtigstes Werkzeug. Das Taxameter dagegen kommt während der Tagschicht kaum zum Einsatz, denn die Fahrten werden meist über die Krankenkasse abgerechnet. »Ich weiß vor der Tagschicht genau, was auf mich wartet«, sagt Bendt.

»Wie eine große Familie«

Heute sind das zum Beispiel zwei Herren, die ihren Vormittag im Dialysezentrum Elsenfeld verbracht haben. Einer davon ist Peter Hock. Seit sieben Jahren fährt er regelmäßig mit: Drei mal pro Woche geht es für den 60-Jährigen auf Kosten der Krankenkasse von seinem Zuhause in Niedernberg nach Elsenfeld und wieder zurück. Er ist mit allen Fahrerinnen und Fahrern per Du. »Die sind wie eine große Familie«, sagt er. Das Taxifahren sei ohnehin ein »Du-Geschäft«, ergänzt Bendt vom Fahrersitz aus.

Auf zur Grund- und Mittelschule Eschau. Die Fahrt ist auf Bendts Diensthandy vorgetragen, er muss sie nur bestätigen.

Zwischen den älteren Gästen fährt Bendt heute auch zwei sehr junge Stammkundinnen. Sie sind Schülerinnen der Grund- und Mittelschule Eschau, neun und zwölf Jahre alt, und müssen in den knapp über drei Kilometer entfernten Eschauer Ortsteil Wildenstein. Laut Schulwegegesetz haben Schüler bei dieser Entfernung einen Anspruch auf Beförderung, Wildenstein hat aber keine Busanbindung. Auf Kosten des Marktes Eschau werden die beiden daher auf diese Weise geholt und gebracht. Während das Taxi auf die jungen Mitfahrerinnen wartet, zeigt Bendt auf ein Mädchen mit mittellangen braunen Haaren, das im Getümmel der Jugendlichen aus dem Schulgebäude schlendert. »Das ist meine Tochter«, sagt er stolz. Bis er zu ihr und dem Rest der Familie ins Schwimmbad kann, wird er noch eine Brustkrebspatientin aus Kleinwallstadt nach Aschaffenburg fahren und auf dem Rückweg ein Sulzbacher Seniorenpaar beim Elisenpalais einsammeln.

Sozialer Beruf

Was Bendt lieber sei: Kundschaft, die viel erzählt oder Kundschaft, die schweigt? »Das kommt ganz drauf an, was erzählt wird«, erwidert er schmunzelnd. Die Stimmung im Wagen sei ganz unterschiedlich - oft passe er für seine Fahrgäste den Radiosender an. Taxifahren sei eben ein sozialer Beruf. Auch, weil man viel mit pflegebedürftigen und kranken Menschen zu tun habe - viel mehr, als die meisten ahnen. So viel, dass sogar der Tod ein fester Teil des Berufs sei. Immer wieder fielen Stammfahrten aus, bis die traurige Nachricht schließlich auch das Taxiunternehmen erreiche. »Das darf man nicht so an sich ranlassen«, sagt Bendt mit einem Schulterzucken, die Finger fest ums Lenkrad gelegt. »Sonst bekommt man es mit der Psyche zu tun.«

Neben Klischees und falschen Vorstellungen sieht Unternehmer Uli Lo Re noch einen weiteren Grund für das schwindende Interesse am Taxifahrerberuf: »Die Leute werden nicht mehr richtig vorbereitet. Jetzt wurde auch die Ortskundeprüfung abgeschafft«, bemängelt er. Das schmälere das Ansehen des Jobs. Hinzu komme der Preisdruck. Gestiegene Fahrzeug- und Spritpreise, weniger Kundschaft während der Pandemie und Krankenkassen, die zu niedrige Pauschalen zahlen: Der Branche fehle Geld, deshalb werde häufig kaum der Mindestlohn gezahlt.

Nach Stunden bezahlt

Er sei selbst mehrere Jahre als Fahrer angestellt gewesen, sagt Lo Re. »Da wird man pro Fahrt am Umsatz beteiligt. Wenn der Betrag am Ende rechtlich nicht für die geleisteten Stunden reicht, werden eben weniger Stunden aufgeschrieben.« Lo Re wolle das unternehmerische Risiko nicht auf seine Angestellten übertragen und zahle deshalb nach Stunden.

Michael Bendt will sich über sein Gehalt nicht beklagen. Immerhin gebe es einen Nachtzuschlag, ab und zu Trinkgeld und eine Verpflegungspauschale von zwölf Euro, die jeder Fahrer täglich erhält. »Durch die Pauschale habe ich monatlich fast 300 Euro mehr als in meinem letzten Job. Und jede Minute Überstunden wird bezahlt«, sagt er. Deshalb fahre er meist sogar gerne etwas länger, denn das bedeute mehr Geld für seine Kinder.

So pünktlich wie geplant schafft er seine Aufträge auch heute nicht, aber immerhin fast. Am Ende seiner letzten Fahrt ist es kurz vor 15 Uhr: Mit einer halben Stunde mehr auf dem Konto wird Bendt in den brütend heißen Feierabend entlassen. Mit dem Auto ist er für heute genug gefahren. Für die Fahrt zu seiner Familie ins Schwimmbad steigt der 46-Jährige lieber auf den Roller.

ANNIKA NAMYSLO

Hintergrund: Ortskunde im Taxigewerbe Der Bundestag hat im vergangenen Jahr eine Modernisierung des Personenbeförderungsgesetzes beschlossen. Seit August 2021 müssen Taxifahrer nun nicht mehr gegenüber der jeweiligen Kreisverwaltung nachweisen, dass sie sich in ihrem Gebiet auskennen – im Zweifel hilft heute das Navigationsgerät. Damit fällt eine zentrale Qualifikation im Taxigewerbe weg. Taxiunternehmer wie Uli Lo Re sehen darin eine Herabwürdigung des Berufs. Zwar wird die Ortskundeprüfung laut Gesetz durch eine "Fachkundeprüfung" ersetzt. De facto gibt es die aber bis heute nicht. Weder inhaltliche noch organisatorische Vorgaben zur Prüfung wurden im Vorfeld der Gesetzesneuerung festgelegt. Pesonenbeförderungsscheine werden deshalb aktuell nur temporär auf drei Jahre beschränkt ausgehändigt. Mit dem temporären Schein einher geht die Anweisung, den Fachkundenachweis einzureichen, sobald er abgelegt werden kann. (anna)