Vier Realschulen im Landkreis Miltenberg stellen sich vor

Elsenfeld, Amorbach, Obernburg und Miltenberg

Miltenberg 12.01.2023 - 12:25 Uhr 1 Min.

Realschule Elsenfeld

Die Staatliche Realschule Elsenfeld plant eine Infoveranstaltung am Mittwoch, 18. Januar, für den eine Anmeldung über die Schulwebseite notwendig ist. Ihren »Tag der offenen Tür« richtet die Schule am Mittwoch, 22. März, von 16 bis 19 Uhr aus.

Die Theresia-Gerhardinger-Realschule Amorbach informiert am Dienstagabend, 2. Februar. Der »Tag der offenen Tür« findet am Freitag, 17. März, von 14 bis 18 Uhr mit Führungen und Informationsvorträgen statt.

Die DIMain-Limes-Realschule Obernburg organisiert ihren Informationsabend am Mittwoch, 8. Februar, um 19 Uhr digital (Link auf der Webseite). Der »Tag der offenen Tür« ist am Montag, 6. März, von 16 bis 19 Uhr.

Die Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg bietet am Dienstag, 14. März, von 16 bis 19 Uhr einen Tag der offenen Tür mit Infoabend um 17.30 Uhr an.

Anmeldung Anfang Mai

Die Anmeldung an den Realschulen läuft von Montag bis Freitag, 8. bis 12. Mai. Genauere Informationen, auch zu den benötigten Unterlagen, sind auf den Internetseiten der Schulen abrufbar.

Der Probeunterricht für angemeldete Grundschüler, die im Übertrittszeugnis nicht die Einstufung »geeignet für Realschule/Gymnasium« erhalten haben, dauert der Mitteilung zufolge von Dienstag bis Freitag, 16. bis 19. Mai (Christi Himmelfahrt ausgenommen), und wird an der zuständigen Realschule durchgeführt.

Die Realschule vermittele neben einer guten Allgemeinbildung vor allem berufsvorbereitende und praktische Grundlagen. In allen Bereichen der Wirtschaft genössen Realschulabsolventen große Akzeptanz. Bei entsprechenden Leistungen bestehe die Möglichkeit zum Übertritt an das Gymnasium oder die Fachoberschule. Drei Zweige seien an allen Realschulen identisch:

o Wahlpflichtfächergruppe I: Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich. Schwer-punkt in Mathematik, Physik, Chemie, Informationstechnologie mit CAD.

o Wahlpflichtfächergruppe II: Wirtschaftswissenschaftlicher Be-reich mit Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre / Rechnungswesen, Wirtschaft und Recht, Informationstechnologie mit Tabellenkalkulation und Datenbanken.

o Wahlpflichtfächergruppe III a: Sprachlicher Bereich mit Schwerpunkt Französisch, Grundlagen in Betriebswirtschaftslehre / Rechnungswesen und Informationstechnologie.

Unterschiede gebe es in der Wahlpflichtfächergruppe III b: Das Schwerpunktfach ist an den Realschulen Elsenfeld und Miltenberg Werken, an den Realschulen Obernburg und Amorbach Ernährung und Gesundheit.

