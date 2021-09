Vielstimmige, lautstarke Kritik an der deutschen Klimapolitik

8. Globaler Klimastreik: Umwelt-Demonstrationen in 450 deutschen Städten - Main-Echo berichtet exklusiv von Fridays for Future in Berlin

Große Menschenmenge: Globaler Klimastreik bei Fridays for Future vor dem Bundestag in Berlin. Foto: Kim Bachmann

»Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!« Dieser Spruch erklang am vergangenen Freitag in den Straßen von über 450 deutschen Städten. Fridays for Future (FfF) organisierte unter dem Motto #UprootTheSystem den 8. Globalen Klimastreik, mit dem für mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit demonstriert wurde.

Dass der Streik kurz vor der Bundestagswahl angesetzt wurde, ist kein Zufall. »Wir dürfen in vier Jahren nicht wieder sagen: Es hat nicht gereicht«, so Pauline Brünger, Klimaaktivistin und FfF-Sprecherin. In Berlin begann der Streik um 12 Uhr vor dem Bundestag. Das Main-Echo war live bei der Demonstration vor Ort dabei.

Kurz vor 12 Uhr in Berlin: Viele Menschen sind mit Protestschildern unterwegs. Die U-Bahnen in Richtung des Bundestags sind überfüllt, weshalb sich letztlich ein Lokführer bei seiner Durchsage an die Streikenden richtet: »Liebe Fridays, in einer Minute kommt schon die nächste Bahn, bitte wartet noch kurz.« Problem: In dieser ist auch kaum Platz für weitere Fahrgäste. Mit viel Ambitionen kommen wir dennoch pünktlich um 12 Uhr am Bundestag an, als die Klimaaktivistin Carla Reemtsma gerade eine Begrüßungsansprache hält.

Wissenschaft einbeziehen

Fridays for Future hat für den Streik viele Gäste organisiert, die sich für die Forderungen der Bewegung mit einsetzen. Zu Beginn plädiert Maja Göpel von »Scientists for Future« in ihrer Rede an die Regierung, mehr auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Klimakrise zu hören und die Klimapolitik an diese anzupassen.

Die Demonstration wird zudem musikalisch unterstützt. Beispielsweise spielte die Band Brass Riot, die die Klimastreiks in Berlin schon öfters begleitet hat, und ermutigt die Demonstrierenden zu springen und zu tanzen.

Ab circa 13 Uhr ruft FfF dazu auf, an der Laufdemo teilzunehmen. Die Route verläuft über die Friedrichstraße bis wieder zurück zum Bundestag. Angeführt von der Gründerin der Bewegung, Greta Thunberg, und der deutschen Klimaaktivistin Luisa Neubauer laufen die Demonstrierenden durch die Straßen Berlins.

Auch Wut und Enttäuschung

Die Menschen sind laut, die Stimmung ist gut. Allerdings schimmert auch Wut und Enttäuschung durch: Zahllose Plakate kritisieren die deutsche Klimapolitik und die Wahlprogramme der Parteien. Die Autos an den Seitenstraßen werden mit Stickern der Bewegung beklebt. Insgesamt verläuft die Demonstration jedoch friedlich. Es gibt keine Auseinandersetzung mit der Polizei und auch die Maskenpflicht wird weitgehend eingehalten.

Highlight der Demonstration ist die Rede von Greta Thunberg. Während viele der Demonstranten noch bei der Laufdemo unterwegs sind, hält sie am Bundestag vor Tausenden von Menschen ihre Ansprache. »We want change, we demand change and we are the change«, so die 18-Jährige und wird dafür von der Masse bejubelt und gefeiert wie eine Heldin.

Kurz vor 16 Uhr gibt ein FfF-Sprecher das Ende der Veranstaltung bekannt. Der Platz musste für den Berlin-Marathon am Wochenende geräumt werden. Wie viele Personen letztendlich am Streik in Berlin beteiligt waren, kann nicht genau gesagt werden. Die Bewegung selbst spricht von 100 000 Menschen, die Polizei hingegen von lediglich 20 000 Personen. Bemerkenswert ist auf alle Fälle die Vielfalt und der Zusammenhalt der Generationen, die Fridays for Future am Freitag mobilisieren konnte.

KIM BACHMANN