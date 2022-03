Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ukraine-Krieg: Landkreis sammelt viele Tonnen Hilfsgüter

Über 130 Paletten an Spenden allein aus Miltenberg und Bürgstadt – Großes Engagement auch in Eschau

Miltenberg 20.03.2022 - 16:29 Uhr 2 Min.

Auf dem städtischen Bauhof in Miltenberg wurden die ersten Sattelzüge mit Hilfsgütern beladen, die über den polnischen Partnerlandkreis Legionowo in die Ukraine transportiert werden sollen.

Die Resonanz sei überwältigend gewesen, sagt Boris Großkinsky, der gemeinsam mit dem Landkreis die Aktion »Der Landkreis hilft«? ins Leben gerufen hatte. Fast alle Gemeinden hatten sich beteiligt.

Güter gehen nach Polen

Nach Rücksprache mit dem polnischen Partnerlandkreis habe man gezielt Hilfsgüter gesammelt, welche im Kriegsgebiet gebraucht würden, betonte Landrat Jens Marco Scherf, der sich ebenfalls begeistert über die Hilfsbereitschaft der Bürger und das große ehrenamtliche Engagement bei den Sammlungen in den verschiedenen Gemeinden zeigte. Von Deutschland aus würden die Güter nach Legionowo transportiert, von wo aus sie in verschiedene Regionen in der Ukraine verteilt würden.

Alleine aus Miltenberg und Bürgstadt kamen bei der Aktion über 130 Paletten mit mehr als 50 Tonnen Hilfsgütern zusammen.

Selbst die Speditionen, welche die Hilfstransporte nach Polen durchführen, stellten ihre Sattelzüge kostenlos zur Verfügung, so Boris Großkinsky. Die Fahrer würden die Fahrten ehrenamtlich durchführen und die Treibstoff- und Nebenkosten seien über Spenden finanziert.

50 Helfer allein in Eschau

Auch die Gemeinde Eschau beteiligte sich an der Hilfsaktion. Geholfen haben dort am Samstag die Freiwilligen Feuerwehren Eschau, Sommerau, Hobbach und Wildensee sowie die BRK-Ortsgruppe und der Bauhof. Zudem haben sich noch einige weitere Freiwillige gemeldet. Insgesamt rund 50 Helfer waren in Eschau und den Ortsteilen vor Ort. Natürlich sollte niemand darben, Getränke und Vesper wurden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Oliver Hegemer, erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Eschau, zeigte sich beeindruckt von der Resonanz. Bis11 Uhr waren schon rund 35 Fahrzeuge mit zahlreichen Spenden vor dem Feuerwehrgerätehaus in Eschau vorgefahren. Die Kartons wurden von den Freiwilligen noch einmal nachsortiert und sortenrein auf Paletten kommissioniert, die ein örtliches Unternehmen gespendet hatte. Paketaufkleber in insgesamt vier Sprachen (deutsch, englisch, polnisch, russisch und ukrainisch) sorgten dafür, dass nichts durcheinandergeriet. Nicht nur Eschauer spendeten fleißig. Die Aktion hatte sich bis in die hessischen Nachbargemeinden herumgesprochen.

Für Bürgermeister Gerhard Rüth war es selbstverständlich, dass sich Eschau und die Ortsteile der Gemeinde an der Aktion beteiligen. Ihm sei es wichtig, dass so unbürokratisch Hilfe vor Ort geleistet und die Not wenigstens ein bisschen gelindert werden könne. Er berichtete von einem örtlichen Unternehmen, das spontan eine größere Geldsumme gespendet habe, nachdem die Geschäftsleitung von der Aktion erfahren hatte.

Krempelte die Ärmel hoch, um sich für die Ukraine zu engagieren: das Team der Freiwilligen Feuerwehr Wildensee.

Felix Zimmermann, erster Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Hobbach, zeigte sich erfreut, dass so auch seine Gemeinde einen kleinen Beitrag leisten kann. Dem schloss sich Niklas Englert von der Freiwilligen Feuerwehr Sommerau an. Er freute sich - ebenso wie seine Feuerwehrkameradinnen und -kameraden - über die gute Zusammenarbeit mit dem BRK. Das merkte man auch der entspannten und heiteren Stimmung vor Ort. Denn trotz des ernsten Anlasses wurde viel gelacht und gescherzt - und natürlich fleißig gearbeitet.

Große Resonanz in Wildensee

Patrick Franz, erster Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Wildensee e.V., freute sich über die große Resonanz der Aktion im Ortsteil Wildensee. Vor allem junge Menschen kamen, um die Sachspenden abzugeben. Ein Paar war am Samstag sogar noch einmal extra nach Eschau gefahren, um Mineralwasser zu besorgen, nachdem es seine Spende eigentlich schon abgeben hatte, berichtete Franz. Er schloss mit den Worten: »Wir helfen gern« und bedankte sich noch einmal bei allen Helfern.

MIRIAM WEITZ UND RALF HETTLER

Hintergrund: Sammelaktion »Der Landkreis hilft« Viele Städte und Gemeinden haben sich an der Sammelaktion »Der Landkreis hilft« beteiligt, am vergangenen Wochenende und schon eine Woche zuvor Sammelstellen eingerichtet, an denen die Bürgerinnen und Bürger Sachspenden abgeben konnten. Ehrenamtliche Helfer und die Floriansjünger der Feuerwehren haben mitgeholfen, die Spenden anzunehmen und zu sortieren. In den sozialen Medien war zu der Sammelaktion aufgerufen und auch zu Geldspenden aufgerufen worden. Boris Großkinsky, Geschäftsführer der gleichnamigen Fahrschule aus Eichenbühl, hatte sich der Aktion angeschlossen und trat als Mitorganisator auf. Er hat eigene Fahrzeuge zur Verfügung gestellt und für weitere Transportfahrzeuge gesorgt. In dieser Woche starten die Helfer mit rund 15 Fahrzeugen nach Legionowoin Polen, von wo aus die Spenden dann für die notleidende Bevölkerung inder Ukraine transportiert werdensollen. ()