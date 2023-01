Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Viele Kanalrohre des Breitenbrunn-Sammlers sind beschädigt

Entsorgung: Abwasserzweckverband Südspessart will Sanierungen noch in diesem Jahr umsetzen - Kosten circa 160.000 Euro

Faulbach 19.01.2023 - 19:43 Uhr 2 Min.

Besonderes Gewicht hatte das weitere Vorgehen bei der Sanierung des Breitenbrunn-Sammlers.

In der Pumpstation Collenberg sei eine nicht mehr funktionstüchtige Pumpe, deren Reparatur wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll war, wurde durch eine neue ersetzt. Die Beschaffung und der Einbau wurde durch Mitarbeiter des Abwasserbeseitigung Wertheim (ABW) durchgeführt.

Im Pumpwerk in Faulbach trat kurz vor Weihnachten ein Wassereintritt im Dach auf. Der Schaden wurde provisorisch kurzfristig behoben. Da man aufgrund der Dachform (Flachdach) aber auch in Zukunft mit solchen Schäden rechnen muss, steht eine Sanierung des Daches - auch durch eine andere Dachform zur Diskussion.

Aufgrund von Gesprächen zwischen der ABW und dem Bayernwerk wurde ein Betriebsservicevertrag für die Trafostation der Kläranlage angeregt. Durch eine nochmalige Überprüfung der Eigentumsverhältnisse ist aufgefallen, dass sich die gesamte Mittelspannungsanlage samt Trafoschalter und Hochspannungssicherungen im Eigentum der Bayernwerk Netz GmbH befindet.

Personal reinigt selbst

Die Wartung läge somit im Verantwortungsbereich der Bayernwerk Netz GmbH. Der Wartungsvertrag mit dem AZV würde dann lediglich eine Reinigung des Transformators beinhalten, und daher nicht sinnvoll sein. Die Reinigung wird deswegen zu den Wartungsintervallen (alle vier bis sechs Jahre) entweder durch eigenes Personal oder durch das Bayernwerk gegen Stundennachweis durchgeführt.

Der in der Verbandssitzung vom August 2022 bezüglich des Schlammpolders gefasste Beschluss, die Entsorgung an den Entsorgungsfachbetrieb Höfling (Mainhausen) zu vergeben, wurde im November umgesetzt. Circa 150 Tonnen Material wurde durch das Unternehmen fachgerecht entsorgt. Die Gesamtkosten hierfür lagen bei rund 29.000 Euro.

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für die anstehende Kanalsanierung des Breitenbrunn-Sammlers stellte Gerhard Renz vom Ingenieurbüro ISAS aus Füssen in der Sitzung vor.

Der Untersuchungsbereich der Studie erstreckte sich über 18 Haltungen (Verbindungsstrecke eines Abwasserkanals zwischen zwei Schächten) und 19 Schachtbauwerken (Kontroll-, Revisions-, oder Einstiegsschächte). Eine vorausgegangene Bestandsbewertung ergab, dass 50 Prozent der Haltungen beschädigt sind. Die zu sanierenden Mischwasserkanäle haben eine Gesamtlänge von etwa 1,2 Kilometer. Als erschwerend für die Sanierungsmaßnahme stellte sich heraus, dass sich der Sammler in unwegsamen Gelände befindet und die Flächen forst- und landwirtschaftlich im Naturschutzgebiet »Grohberg« genutzt werden.

Im Schlauchlinerverfahren

Die Sanierung der Rohre selbst soll über das sogenannte Schlauchlinerverfahren mit Warmwasserhärtung durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich um eine grabenlose Sanierungsmethode. Von einem Kanalschacht ausgehend wird ein mit Kunstharz getränkter Textilschlauch in das defekte Entwässerungsrohr eingebracht. Das Kunstharz wird unmittelbar vor der Verarbeitung aus zwei Komponenten verrührt. Unter konstantem Luft- oder Wasserdruck legt sich der Schlauchliner an die alte, beschädigte Rohrwand und härtet dort innerhalb weniger Stunden aus. Durch Zugabe von Warmwasser kann eine deutliche Reduzierung der Aushärtezeit erzielt werden. So entsteht ein nahtloses »Rohr im Rohr-System«.

Als Eckdaten zur weiteren Planung und Bauausführung nannte Renz Termine: Die Planung soll noch im Februar/März erfolgen, anschließend die Ausschreibung im beschränkten Verfahren. Die Umsetzung der Maßnahmen ist zwischen April und Juni vorgesehen. Die Gesamtkosten für die Sanierung wurden vom Ingenieurbüro mit circa 160.000 Euro beziffert. Das Ratsgremium beschloss bei einer Gegenstimme, den Ausführungen des Ingenieurbüros ISAS zu folgen.

