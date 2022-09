Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Viele Ideen für Bürgstadt

Gemeinderat: Erste Ergebnisse aus Bürgerbefragung und Ideenwerkstatt - Eigene Sitzung zu dem Thema geplant

Bürgstadt 28.09.2022 - 12:11 Uhr < 1 Min.

Dabei zeigte sich, dass die 80 Projektideen unmöglich in der Sitzung besprochen werden konnten, selbst die 34 Topprojekte sprengten den Rahmen. Bürgermeister Thomas Grün schlug deshalb vor, in einer eigens zu diesem Thema anzuberaumenden Sitzung die einzelnen Vorschläge zu diskutieren. Dem schlossen sich die Räte an.

Aus den präsentierten Ergebnissen ging klar hervor, dass der Erhalt des Freibades ein ganz wichtiges Thema ist, ferner kristallisierte sich der Wunsch der Bürger nach Begegnungsstätten, schattigen Plätzen zum Austausch oder einem Pavillon als Treffpunkt heraus. Auch das Thema Jugendtreff wurde angesprochen.

Weitere Anregungen waren die Aufwertung des Geländes um die Mittelmühle, eine Kletterwand am Main, mehr E-Ladestationen und der Erhalt der Streuobstwiesen. Es kam aber auch Kritik zum Leerstand im Altort und fehlenden Bauplätzen.

Der Rat entschied, die Ergebnisse zu prüfen, da einige Themen bereits umgesetzt würden. Grün bestätigte den Eindruck der beiden Fachleute, dass kein Thema so wichtig ist, dass es sofort angegangen werden müsste. Zimmer bestätigte, dass in der Marktgemeinde viele Dinge gut laufen, "wir reden hier von einer Verbesserung auf recht hohem Niveau". Glatzel empfahl dem Rat, kleine Maßnahmen kurzfristig zu realisieren und nannte als Beispiel das Aufstellen von seniorengerechten Bänken. Die Bürger bekämen dann den Eindruck, dass die Befragung und Ideenwerkstatt zu Ergebnissen geführt hätten. Ferne empfahlen beide, eine Seite im Amtsblatt zur Ideenwerkstatt einzuführen, wo auf die Projekte, deren Fortschritt und Umsetzung hingewiesen werde.

