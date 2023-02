Viele Fragen bei Sonderbürgerversammlung zur Umleitungsstrecke in Amorbach

Staatliches Bauamt stellt Sanierungspläne der Debonstraße und der Sandgasse vor

Amorbach 15.02.2023 - HH:mm 2023102023' 2 Min.

Fast eineinhalb Jahre wird der Umbau der Amorbacher Ortsdurchfahrt dauern – mit komplizierten Umleitungsregelungen.

Über eineinhalb Stunden dauerte die Versammlung, bei der Bürgermeister Peter Schmitt, Thomas Nagel und Martina Eisert (Staatliches Bauamt) sowie Tobias Schneider (Ingenieurbüro Arz) zunächst die Arbeiten vorstellten und später Fragen beantworteten.

Von B 47 zur Von-Ostein-Allee

Den weitaus größten Teil des Abends nutzten die Amorbacher, um bei einigen Themen nachzuhaken und viele Detailfragen zu stellen. Dabei wurde klar: Trotz sorgfältiger Planung der Ingenieure haben die Bürger weitere Ideen, wie man den Verkehrsfluss während der Bauarbeiten verbessern könnte. Alle Vorschläge würden geprüft, versprach Bürgermeister Peter Schmitt.

Vor allem die Umleitung durch das Wohngebiet stand im Fokus. Zur Erklärung: Zunächst wird zwischen Bundesstraße 47 und der Von-Ostein-Allee eine Verbindung geschaffen, die mit Ampelanlage das sichere Ein- und Ausfahren ermöglicht. Danach fließt der Verkehr in beiden Richtungen über die Von-Ostein-Allee und den unteren Teil des Georg-Stang-Rings auf die Beuchener Straße und von dort aus auf die Kreuzung Sandgasse/Debonstraße sowie in Richtung Beuchen.

Während des ersten Bauabschnitts (Finanzamtskreuzung bis Getränkemarkt) können die Autos von der Beuchener Straße kommend bis zum Getränkemarkt Leuner fahren. Im zweiten Bauabschnitt (Getränkemarkt bis Abzweigung Beuchen), können die Autos aus Richtung Finanzamt bis zum Getränkemarkt fahren. Die benachbarten Geschäfte sind stets erreichbar. Während der ersten beiden Bauabschnitte ist die Zufahrt nach Kirchzell über die Umleitung gewährleistet.

»Schleichwege« nach Kirchzell

Im dritten Bauabschnitt, wenn die Sandgasse saniert wird, geht das nicht mehr. Einheimische können dann die bekannten »Schleichwege« durch den Wald nutzen, der Lastwagenverkehr muss während der gesamten Bauzeit Amorbach großräumig umfahren. »Der Anlieferverkehr mit Lastwagen nach Beuchen wird stets über die Umleitung möglich sein«, versicherte Bürgermeister Schmitt. Während der innerörtlichen Umleitung werde man verstärkt kontrollieren, ob korrekt geparkt wird und ob Tempo 30 eingehalten wird.

Zur Umleitungsstrecke wurde angeregt, die Richterstraße und/oder den oberen Teil des Georg-Stang-Rings einzubeziehen, um den Verkehr besser zu verteilen. »Wird geprüft«, antwortete der Bürgermeister und stellte fest, dass die Richterstraße auch als Zufahrt für Rettungsdienste und Schulbusse für die kleinsten Schüler vorgesehen ist.

Martina Eisert zufolge werden sich Stadt, Bauamt und Polizei die Umleitungsstrecke noch genau anschauen, um mittels Park- und Halteverboten genügend Fahrbahnbreite bereitstellen zu können. Wie genau die Strecke aussehen wird, entscheidet der Stadtrat.

Zu Fuß vom Bahnhof zur Schule

Die »Großen« der Schulen werden künftig alle ab dem Bahnhof zur Schule laufen - egal, ob sie mit Bus oder Bahn kommen. Damit dies gefahrlos möglich ist, soll die Sandsteinmauer am Oberen Tor beseitigt werden. So können Schüler und Passanten auf der rechten Seite der Debonstraße über Feuerwehr- und Sparkassengelände bis zur Schule laufen. Gedanken will man sich noch machen, wie man Parkplätze für die Anwohner der Umleitungsstrecke bereitstellen kann, wie man die Anfahrt des Campingplatzes in der dritten Bauphase sicherstellen kann und man ist auch auf der Suche nach einer guten Lösung für die Anwohner des Breitensteiner Wegs.

Zebrastreifen angeregt

Angeregt wurde, an der behindertengerecht geplanten Einmündung der Beuchener Straße einen Zebrastreifen zu installieren. Ein Radfahrstreifen auf der Debonstraße sei dagegen nicht möglich, beantwortete Thomas Nagel eine Frage, dazu müsste die Straße zwei Meter breiter sein.

Bauarbeiten unter halbseitiger Sperrung seien aufgrund immer strenger werdender Unfallverhütungsvorschriften leider nicht möglich, verteidigte er die Vollsperrung. Sein Fazit: »Wir haben uns bemüht, die Erreichbarkeit so gut wie möglich sicherzustellen«, aber man habe immer Kompromisse finden müssen.

Hintergrund: Neue Ampel an der Finanzamtskreuzung Gelobt wurde in der Sonderbürgerversammlung die geplante Ampel an der Finanzamtskreuzung. Sie soll den Fußgängern auf drei Seiten den Übergang von Debonstraße, Schneeberger Straße und Oberem Tor erleichtern, das Einbiegen von Autos aus dem Oberen Tor und der Schneeberger Stra-ße soll ebenfalls sicherer werden. Zu Rückstaus auf den Finanzamtskreisverkehr wird es dabei nicht kommen, versicherte Martina Eisert einem Fragesteller, eine Schleife an der Kreisverkehrsausfahrt soll das verhindern. Da die Debonstraße die meiste Verkehrslast trägt, soll die Ampel hier Dauergrün zeigen, Einbiegende und Fußgänger bekommen auf Anforderung Grün. Tests sollen zeigen, ob eine zwei- oder vierphasige Schaltung besser geeignet ist. Der Bau eines Kreisverkehrs statt einer Ampel scheidet Eisert zufolge aus: Der Platz reicht dafür nicht aus.