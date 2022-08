Viele Baustellen in Leidersbach

Bürgerversammlung: Michael Schüßler informiert in Mehrzweckhalle - Kaum Nachfragen und Diskussion

Leidersbach 03.08.2022 - 13:39 Uhr 3 Min.

Die neue Treppe , die der Bauhof am Friedhof Leidersbach errichtet hat, ist fertig. Umgerüstet wurde dort auch die Beleuchtung auf Solarenergie. Foto: Martin Roos

Der Ausbau der Roßbacher Straße gehe schneller voran als gedacht, betonte er. Wahrscheinlich könne man die Maßnahme schon im Frühjahr statt im Sommer 2023 beenden. Der Kostenrahmen sei derzeit eingehalten.

Der Bürgermeister erläuterte das Straßensanierungskonzept, das sieben Maßnahmen im Vollausbau mit Erneuerung der Kanäle und der Wasserleitungen enthält. Maßnahme 1 ab Mitte 2023 ist der Vollausbau der Ringstraße (Kosten brutto 540.282 Euro). 2024 folgt der Vollausbau der Schützenstraße samt Stich (856.133 Euro). Ab 2025/2026 steht Maßnahme 3 an: Vollausbau der Altenburgstraße und der Altenburgstraße Stich (zwei Millionen Euro).

Zehn Millionen Euro für Straßen

Ab 2027 soll als vierte Maßnahme die Schulstraße ausgebaut werden. (380.888 Euro), ab 2028 ist der Vollausbau »Am Maigraben Bereich Gottlieb-Bögner-Straße« (455.243 Euro) und Am Maigraben ab Gottlieb-Bögner-Straße« (1,16 Millionen Euro) vorgesehen.

Maßnahme 6 ist ab 2029/2030 der Vollausbau der Bergstraße (2,59 Millionen Euro). Abschließend steht der Vollausbau der Straße Am Eichwäldchen ab 2031 für 2,1 Millionen Euro auf der Agenda. Die Investitionen in den nächsten zehn Jahren summieren sich auf 10,1 Millionen Euro.

Schüßler informierte über eine verkehrsrechtliche Anordnung des Landratsamts Miltenberg, die mittlerweile vorliegt. Zum Lärmschutz werde im Bereich Ebersbacher Straße 14 bis Hauptstraße 210 auf rund drei Kilometern Länge Tempo 30 angeordnet. Demnächst sollen die Verkehrszeichen aufgestellt werden.

Schon seit längerer Zeit beschäftigt das Sturzflutkonzept die Gemeinde. Erst vor einigen Wochen hat hierzu eine Bürgerversammlung stattgefunden. Schüßler umriss noch einmal die Maßnahmen und erläuterte den aktuellen Stand und den weiteren Ablauf. Viel Wert werde auf Bürgerbeteiligung gelegt. Die Hälfte der Gräben muss mit technischen, die andere Hälfte mit naturnahen Maßnahmen versehen werden.

Kita-Neubau

In Planung ist der Neubau der Kindertagesstätte Brunnenfeld, dessen Pläne vorgestellt wurden. Der Trimm-dich-Pfad-Pfad »Calisthenicspark (Grüne Lunge)« ist fertiggestellt. Aus Mitteln des Regionalbudgets der Kommunalen Allianz SpessartKraft wurde das Projekt finanziert. Ebenso fertiggestellt ist der Waldspielplatz Ebersbach. Am Friedhof Leidersbach errichtete der Bauhof eine neue Treppenanlage. Im Friedhof wurde die Beleuchtung auf Solarleuchten umgerüstet.

Für die Feuerwehr Leidersbach wurde der Auftrag für den Kauf eines HLF 10 erteilt. Bereits im Einsatz ist ein Mehrzweckfahrzeug. Für den Anbau des Feuerwehrhauses Roßbach liegt die Baugenehmigung mittlerweile vor. Auch das Feuerwehrhaus Leidersbach muss saniert werden. Es wird überlegt, dies gemeinsam mit dem Roten Kreuz zu tun.

Im Rahmen der Dorferneuerung gibt es in Ebersbach, Leidersbach und Roßbach Pläne für die Gestaltung von drei Plätzen. Standorte sind in Ebersbach in der Floßgasse, in Leidersbach in der Hofwiese und in Roßbach im Alten Schulhof. Der Bürgermeister appellierte an die Bürger, sich rege an dem Projekt zu beteiligen.

Thema alternative Energien

Schüßler erinnerte an die Klausurtagung des Gemeinderats Anfang des Jahres, aus der sich die Arbeitskreise »Städtebauliche Entwicklungen« und »Erneuerbare Energien« bildeten. Ersterer beschäftigt sich mit Fragen wie Wohnraum geschaffen werden kann, ob es genügend Fläche für Gewerbe gibt und wie man eine bessere Innenortsverdichtung bekommt. Im zweiten Arbeitskreis geht es um die Themen autarke Gemeinde, Großflächen-Photovoltaik und Windenergie. Windnutzung ist laut Bürgermeister künftig in Leidersbach möglich, weil ein Landschaftsschutzgebiet kein Ausschlusskriterium mehr ist.

Für die Digitalisierung erhielt die Gemeinde Fördergelder in Höhe von 13477 Euro. Die Auszeichnung »Digitales Amt« soll in Kürze verliehen werden.

Zum Abschluss stellte der Bürgermeister die Kommunale Allianz SpessartKraft und deren aktuellen Themen vor. 2022 läuft das Regionalbudget bereits das dritte Jahr. 19 Projekte werden in diesem Jahr gefördert. Pro Projekt gibt es bis zu 10.000 Euro Förderung. Insgesamt werden 100.000 Euro Fördergelder vergeben. Aktuelle Projekte in den Verwaltungen sind unter anderem Austauschtreffen der Abteilungen, die Erstellung eines Baumkatasters, Bauhof-Kooperationen sowie gemeinsame Schulungen und Lehrgänge.

Nach dem Vortrag gab es von den Zuhörern einige Nachfragen zum Hochwasserkonzept, die von Bürgermeister Michael Schüßler beantwortet wurden.

MARTIN ROOS

Zahlen und Fakten: Gemeinde Leidersbach Die Gemeindefläche beträgt insgesamt 19,81 Quadratkilometer. Davon sind rund 1063 Hektar Landwirtschaftsfläche und rund 998 Hektar Waldfläche. Mit Haupt- und Nebensitz hatte Leidersbach zum Jahresbeginn 2022 insgesamt 4967 Einwohner. Es sind 664 ausländische Mitbürger gemeldet. Im Jahr 2021 wurden 38 Kinder geboren und 14 Ehen geschlossen. Sterbefälle gab es 45. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31. Dezember 2021 beträgt 115,23 Euro. und sinkt bis Ende 2022 voraussichtlich auf 85,44 Euro. ()