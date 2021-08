Viele Anfragen zu Solarenergie und Klimaschutz am Bau

Energieagentur: Beratungsbedarf stark gewachsen

So hätten die telefonischen Beratungsanfragen deutlich zugelegt mit Schwerpunkt auf Fragen zu Fördermitteln, Solarenergie sowie Bauen und Sanieren. Die Thermografie- und Beratungsaktion habe alle Erwartungen übertroffen, die Abarbeitung der Beratungen habe sich bis ins Frühjahr 2021 hingezogen. Gasper wünschte sich den ein oder anderen zusätzlichen Energieberater, um die zahlreichen Anfragen zügiger abarbeiten zu können.

Scherf: »Rote Karten« drohen

Eine längere Diskussion entspann sich zum Thema Klimawandel und Klimafolgenanpassung. Landrat Jens Marco Scherf wies darauf hin, dass der Klimaschutz rechtlich definiert keine originäre Aufgabe der Landkreise ist und alle Anstrengungen in dieser Hinsicht als freiwillige Leistung einzustufen seien. Deshalb drohten »rote Karten« von den Aufsichtsbehörden, wenn der Klimaschutz ambitionierter angegangen würde.

Wer zahlt?

Im Zuge der Verschärfung der Klimaziele müsse verlässlich definiert werden, welche Aufgabe die Kommunen hätten. So gelte es zu unterscheiden zwischen den Anstrengungen zur klimaneutralen Verwaltung und dem Gestalten des Klimaschutzes auf Landkreisebene. Auch sei zu klären, wer Maßnahmen auf kommunaler Ebene finanziert.

Für den Bayerischen Untermain gebe es nun einige Aufgaben zu erledigen, verwies Gasper auf die Verschärfung regionaler Klimaziele, auch im Zusammenhang mit dem Regionalen Mobilitäts- und Siedlungsgutachten 2035. Der Energieagentur-Leiter kündigte an, dieses Jahr erneut die Mein-Zuhause-Messe in Aschaffenburg, die Kommunale in Nürnberg sowie die Bau- und Energiemesse Haibach zu besuchen. js