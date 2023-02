Vielbrunner zünden Stimmungsraketen

Fasching: Jubiläumsprunksitzungen ausverkauft - 75 Jahre Carneval Club Rot-Weiß

Michelstadt 21.02.2023 - 12:02 Uhr 2 Min.

Die "Rasselbande" begeisterte als knallige Trolle mit ihrem lockeren Tanz. "Leerbub" Peter und sein Meister Marco haben das Vielbrunner Ortsgeschehen witzig unter die Lupe genommen. Mit ihrem Tanz ins All verabschiedete sich Schautanzgruppe "Cream" in den närrischen Ruhestand.

Zu Beginn zogen die "Lunatics" mit ihrer Tanzeinlage "The Greatest Showman" das Publikum in ihren Bann. In roten Fräcken begeisterten die sieben Tänzerinnen - und feierten zum Bedauern aller Anwesenden gleichzeitig mit dieser Nummer ihren letzten Auftritt. Ebenso wie die Schautanzgruppe "Cream", die in silbernen Kleidchen mit lockeren Sprüngen, Hebefiguren und gelenkigen Körperbewegungen ins All entführten und damit ihren närrischen Ruhestand einläuteten.

Eine schwungvolle Hebefigur, in die Luft ragende Beine und zackige Sprünge gab es bei der Bullauer Garde zu bestaunen. Bevor die Kleinsten des VCC, die "Rasselbande", als knallige Trolle die Herzen der Zuschauer im Sturm eroberten. Die 16 Mädels und Jungs hüpften mit wirbelnden Armen über die Bühne, faszinierten mit Breakdance-Elementen und harmonischem Tuchtanz. Kein Wunder, dass die Menge in Jubelrausch verfiel und lautstark eine Rakete zündete.

Die "Little Dancers" begeisterten mit ihrem Tanz "Colours of Love". In schwarzen Outfits, lediglich mit Lichterkette ausgestattet, verzauberten die Neun in völliger Dunkelheit mit Rädern, Sprüngen und synchroner Arm- und Beinarbeit. Mit flottem Hüftschwung und hohen Sprüngen entführten die "Fun Tastics" als Piratinnen auf die raue See. Die Kür des Gardetanzes zeigte Laura Wewetzer als Tanzmariechen eindrucksvoll.

Das Vielbrunner Ortsgeschehen nahmen Marco Lang und Peter Mohr humorvoll unter die Lupe. Sie berichteten unter anderem vom schiefen Mauerbau. Ralf Zang alias Zack begeisterte mit seinem Jahresrückblick. Er ließ das närrische Volk alte Werbeslogan-Ohrwürmer vervollständigen und berichtete vom französischen Austauschschüler. Den nannte er kurzerhand "Accessoire", da er nur unnütz umherstehe.

Die "Scheeseweiwer" teilten in Paillettenkleidern ordentlich gegen das andere Geschlecht aus - aber auch gegen die eigene XL-Model-Figur nach dem Sommer. Es folgten Elfriede Selzer mit ihrem Enkel und Nachwuchsbüttenredner Luca Kleppner. Das Duo lieferte sich in der Bütt einen toll betonten Schlagabtausch über die unterschiedlichen Ansichten der Generationen. Luca stellte zunächst fest: "Ich sag es immer zu: Ach Oma, was verstehst denn du?" Am Ende konnte sie ihre Differenzen klären.

In Austeillaune war auch die rausgeputzte Marion, die über ihren im Unterhemd vor dem Fernseher lungernden Gatten Reinhold wetterte: "Seit mein Adonis Rentner ist, ist das Leben Shit." Ordentlich traktierten die vier Herren der "Gurkentruppe" die Lachmuskulatur.

Das Narrenvolk außer Rand und Band brachten die "Kohlewaldkrabben" mit ihrer musikalischen Einlage: Das Quartett begeisterte unter anderem mit Lobeshymnen auf das "fröhliche Dorf" Vielbrunn. Zauberhaft wurde es zum Schluss: Das Männerballett ließ als Figuren aus Harry Potter mit seinem Besentanz, Hebefiguren und Liegestützen noch einmal die Temperatur in der Halle steigen.

Narrenbarometer: Vielbrunner Carneval Club Rot Weiss (VCC) Vereinsname: Vielbrunner Carneval Club Rot Weiss 1.Vorsitzende: Danny Brohm Internetadresse: www.vcc-vielbrunn.de Mailadresse: Kontakt@vcc-vielbrunn.de Verbandsmitgliedschaft: Narrenring Main Neckar Motto: "75 Johr, so alt werd koah Kuh, also losst uns des Johr a mit Corona in Ruh!" Regie: Danny Brohm Eigengewächse: Nachwuchsbüttenredner Luca Klepper mit Oma Elfriede Selzer, Tanzmariechen Laura Wewetzer Tanzgruppen: Rasselbande, Little Dancers, Fun Tastics, Cream, Männerballett Trainerinnen: Laura Wewetzer, Rebecca Spatz, Verena Holschuh, Desiree Knetsch, Lena Brohm, Anke Klepper, Bianca Bär, Jessica Wassum, Celine Dingeldey, Marion und Annika Wassum Besonderheiten: Scheeseweiwer (Trauerweiber), Kohlewaldkrabben (Musik), Gurkentruppe (Lustige Gruppe) Termine: 16. bis 18. Juni: Jubiläumsfest 75 Jahre VCC