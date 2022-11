Viel los in Eschaus Weihnachtsdorf

Eschau 29.11.2022

Am Sonntag strömten bei schönem Winterwetter Hunderte nach Eschau zum Weihnachtsdorf.

Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch des Nikolaus, der in seinem großen Rucksack für jedes Kind etwas mitgebracht hatte. Auf dem Rathausplatz, im Kana-Haus und auf der Steinbühne wurden die Gäste in weihnachtlich dekorierten Holzhütten mit Köstlichkeiten verwöhnt. An den Ständen im Weihnachtsdorf in der Elsavahalle zeigten Aussteller aus Handel und Gewerbe und Kunsthandwerker ihre Angebote. Ein Hingucker war die lebende Krippe. Am Abend fand die Andacht zur Eröffnung von Brot für die Welt statt.

Martin Roos