Viel Lokalkolorit in Eichenbühl

Ein vol­les Haus mit an die 600 ko­s­tü­mier­ten, när­ri­schen Gäs­ten und fast 200 Akteu­re auf der Büh­ne. Aus­ge­las­se­ne Stim­mung an zwei Aben­den, ge­würzt mit schwung­vol­len Tän­zen, ur­ko­mi­schen und teil­wei­se schrä­gen Dar­bie­tun­gen lie­ßen bei der Fa­schings­sit­zung des FC Hepp­diel die Fest­hal­le am Wo­che­n­en­de kräf­tig be­ben. Mit Be­tei­li­gung aus den Orts­ve­r­ei­nen und den be­nach­bar­ten Orts­tei­len zün­de­ten die Nar­ren je­weils ein fünf­stün­di­ges, kur­z­wei­li­ges Pro­gramm mit viel Lo­kal­ko­lo­rit und über­ra­schen­den Ide­en.