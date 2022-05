Video-Überwachung an Elsenfelds Bahnhof im Gespräch

Gestern hat Elsenfeld das unansehnliche Bahnhofsgebäude samt tristem Bushalteplatz gekauft. Im Rahmen des Konzepts »Ab in die Mitte - Freundliche Bahnhöfe« soll das Eingangstor der Marktgemeinde am Mainbrückensteg attraktiver und sinnvoll genutzt werden. Nachbar Obernburg hat beschlossen, sich an diesem Projekt finanziell nicht zu beteiligen. In einer Computeransicht während der Elsenfelder Bürgerversammlung war der Name Obernburg auf den Schildern auf den Bahnsteigen wundersamer Weise nicht mehr zu lesen.