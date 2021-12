Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Verzicht der Firma Raile: Sulzbacher Bürgerinitaitive reagiert

Dankbarkeit für Kompromiss

Sulzbach 20.12.2021 - 17:09 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im Gespräch mit der Redaktion erklärt Helfrich: "Beide Seiten können mit der Lösung leben. Alle sind glücklich und zufrieden." Er sehe in diesem Zusammenhang weder Gewinner noch Verlierer, sondern einen "vernünftigen Kompromiss". Auf dem Internetauftritt der BI heißt es weiter, man habe die Firma Raile "zu keiner Zeit als 'Buhmann' definiert". Stattdessen habe man "alles in unserer Macht stehende getan, um die Emotionen zu beruhigen". Die BI erkenne respektvoll an, dass die Firma Raile einen "transparenten Weg" gehen wollte, indem sie sich für ein öffentliches Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz entschieden hatte.

Kritik an der Gemeinde

Kritik übt die BI allerdings an der Gemeinde Sulzbach. Man habe sich gewünscht, dass die Gemeinde "im Vorfeld eine angemessene Weitsicht und Transparenz an den Tag gelegt hätte". Die BI habe außerdem Spenden erhalten. Diese würden nun an eine gemeinnützige Organisation der Gemeinde Sulzbach übergeben.

Die Firma Raile mit Sitz im Sulzbacher Ortsteil Soden hatte mit ihrem Verzicht ein "Zeichen der Versöhnung" setzen wollen. Zuvor hatte es anhaltende Proteste und Bedenken gegeben, vor allem von Anwohnern im und um das Gewerbegebiet. Das Sodener Unternehmen plant nach wie vor, im Sulzbacher Gewerbegebiet einen gewerblichen Bauhof zu errichten. Dort sollen mineralische Stoffe nun jedoch nur gelagert, nicht aber gebrochen werden. juh

Julie Hofmann