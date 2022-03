Verwandte des zwölfjährigen, schwer erkrankten Glebs aus der Ukraine spricht über seine aktuelle Situation

Diana Berdnikova: "Gleb ist in Klinik sehr gut aufgehoben"

Leidersbach 04.03.2022 - 15:00 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Trotz seiner schwierigen Situation Daumen hoch: ein aktuelles Foto von Gleb in der Uniklinik in Würzburg.

Mit Hilfe des Bessenbacher Vereins Gutherzig (Landkreis Aschaffenburg) hat es Gleb gemeinsam mit seiner Mutter Halyna aus dem Krisengebiet hinausgeschafft. Nach einem Zwischenstopp in der Republik Moldau wurde er unter anderem mit einem schwerbehindertengerechten Wohnmobil des Vereins nach Deutschland gebracht.

Wir haben mit der Cousine seiner Mutter, Diana Berdnikova, telefoniert und sie nach der aktuellen Situation gefragt. Die 27-jährige Zahnarzthelferin wohnt eigentlich in Koblenz, ist aber derzeit bei ihren Eltern in Leidersbach, um in Sachen Gleb helfen zu können. Sie steht in engem Kontakt zu Glebs Mutter und hat auch schon mehrmals per Videoanruf in der Klinik vom Russischen ins Deutsche übersetzt.

Wann ist Gleb in der Uniklinik Würzburg angekommen?

Gleb und seine Mutter sind gegen 4 Uhr am Freitagmorgen dort angekommen. Von Moldau aus war er circa 13 Stunden unterwegs. In Würzburg wurde er gleich an Geräte angeschlossen und bekam eine Infusion. Jetzt wird alles geregelt und wahrscheinlich ein neues MRT gemacht. Dann wird entschieden, wie es weiter geht und wann er operiert wird. Gleb ist dort sehr gut aufgehoben.

Wie geht es ihm aktuell?

Natürlich ist er erschöpft. Symptome seiner Erkrankung sind Ausfallerscheinungen - ähnlich einer leichten Lähmung - in der rechten Körperhälfte. Er hat auch seit mehreren Tagen durchgängig Schluckauf. Er kann nichts essen und trinken, weil er dann brechen muss, hat aber Hunger. Er bekommt jetzt Nährstoffe über den Tropf. Gleb weiß nicht, wohin mit der ganzen Situation.

Wie lief der Transport mit dem Verein Gutherzig?

Der Transport durch das Team von Gutherzig mit André Döbber war super, wir waren wirklich begeistert. Sie sind sogar 150 Kilometer weiter gefahren als zum vereinbarten Treffpunkt in Budapest, weil das moldawische Reha-Mobil, das Gleb zunächst transportierte, erst später losgefahren ist als geplant. Gleb konnte während des Transports dann liegen, wir hatten ständig Kontakt zum Auto, alles war bestens. Hiermit bedanke ich mich nochmals herzlichst bei Herrn Döbber. juh

Julie Hofmann