Vertrag für Mömlingens große Photovoltaik-Anlage steht: Auch Kritik im Rat

Gemeinderat

Lichte Platte, Mömlingen Bildunterschrift 2021-04-23 --> Lichte Platte: So nennt sich die Anhöhe bei Mömlingen, auf der eine 16 Hektar große Photovoltaik-Anlage entstehen könnte.

Auf der An­höhe »Lich­te Plat­te« will Mömlingen ei­nen Solarpark auf einer Fläche von 16 Hektar bauen. Das entspricht in etwa 22 Fußballfeldern. Die Anlage könnte laut Bürgermeister über das Jahr hinweg mehr Strom erzeugen, als die knapp 5000 Einwohner große Gemeinde verbraucht.

Störung im Landschaftsbild?

Ein Landwirt hatte an den Plänen bemängelt, dass sie sechs Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Mömlingen unbrauchbar machen. Die jetzige Kritik von zwei Räten am Solarpark zielte laut Scholtka darauf ab, dass es sich um einen schönen Weg zum Spazieren handele. Die dunkelblauen Photovoltaik-Panels wirkten da in der Landschaft störend.

Der Bürgermeister hatte das Projekt gegenüber unserem Medienhaus so verteidigt: Das Ackerland sei dort steinig und daher nicht ideal für die Landwirtschaft. Außerdem: »Der Bereich wird ökologisch aufgewertet und bietet Lebensraum für Insekten und Bienen.« Unter und zwischen den Solarpanels seien Blühwiesen und eine Schafbeweidung denkbar. Die Panels sollen so ausgerichtet werden, dass sie nicht blenden. Für Siegfried Scholtka ist die Anlage »ein Schritt in die regionale Stromunabhängigkeit von Kohle und Atomkraft«.

Die Gemeinde bietet mit breiter Mehrheit des Rats nun der Main-Spessart-Solar einen Vertrag an. Er legt unter anderem fest, dass die Anlage 20 Jahre laufen soll. Es bestehe zweimal die Möglichkeit einer Verlängerung um jeweils mehrere Jahre. Den Rückbau übernimmt danach die Main-Spessart-Solar, sie muss dafür Rücklagen bilden. Ein Drittel der Anlage soll an die Genossenschaft Bürgerenergie Mömlingen abgetreten werden, an der Bürger Anteile erwerben können.

Kevin Zahn

Gemeinderat Mömlingen in Kürze Folgende Themen behandelte der Mömlinger Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung außerdem: Bebauungsplan: Laut Bürgermeister Siegfried Scholtka (CSU) geht es bei der Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich »Hainbuche« voran. »Wir wollen dort Gewerbeflächen erschließen und den Standort der Norma sichern«, erklärt er. Bereits jetzt zeige sich eine hohe Nachfrage nach Grundstücken. Der Plan soll Mitte des kommenden Jahres inkraft treten. Jugendarbeit: Seit Anfang des Jahres arbeitet Natalia Marrero im Projekt »Jugendarbeit an der Schule« in Mömlingen. Die Stelle, die beim Landratsamt angesiedelt ist, werde aktuell komplett von der Gemeinde finanziert, sagte Scholtka. »Es geht auch darum, die Kinder nach Pandemiezeiten wieder abzuholen«, so der Bürgermeister. Marrero habe bereits in zahlreichen Fällen hilfreich zur Seite gestanden. Haushalt: Der Kreis bescheinige Mömlingen eine geordnete Haushaltslage, teilte Scholtka weiter mit.