»Verträumte Angelegenheit« mit wummernden Beats zurück in Obernburg

"Organisation ist schwieriger und teurer geworden"

Ein Techno-Festival im Naherholungsgebiet einer Kleinstadt: Wie so etwas funktionieren kann, erklärt Veranstalter Sascha Ewe im Gespräch mit unserem Medienhaus.

Was macht die Mainanlage Obernburg zum passenden Ort für die "Verträumte Angelegenheit"?

Es ist einfach wunderschön! Das Gelände hat ein ganz eigenes Flair und passt perfekt zu unserem "verträumten" Thema. Wir sind hier am Wasser und haben eine schöne Mischung mit den beiden verschiedenen Bühnen an der Brücke und im Grünen. Das Areal ist verwinkelt und bietet den Besuchern einiges zu entdecken. Wir bekommen dazu auch viel positives Feedback: Die Leute schätzen es, dass sie hier nicht einfach nur auf einem Riesenplatz stehen.

Die "Verträumte Angelegenheit" musste nach ihrem Auftakt 2019 wie viele andere Musik-Festivals in der Pandemie zwei Jahre pausieren. Jetzt kann es wieder losgehen. Hat sich für Sie als Veranstalter etwas geändert?

Im Vergleich zu 2019 ist die Organisation deutlich schwieriger und teurer geworden. Jeder will von jetzt auf gleich seine Veranstaltung nachholen, deswegen sind alle Anbieter in der Branche derzeit voll ausgelastet. Es war ein riesiger Kraftakt, an Personal zu kommen oder das Gerät und Material zu organisieren, das man für so ein Festival benötigt. Zum Beispiel sind Dixi-Klos gerade Mangelware in Deutschland, das war eine echte Herausforderung.

Könnte die "Verträumte Angelegenheit" in Zukunft vielleicht noch größer werden?

Wir wollen auf jeden Fall wiederkommen! Der Termin für nächstes Jahr steht noch nicht, den werden wir in der Nachbesprechung mit der Stadt klären. Dort klären wir, was gut lief und wo wir noch nachbessern können. Aufgrund der großen Nachfrage haben wir als Veranstalter schon überlegt, ob da nicht noch mehr ginge. Aber für uns ist klar, dass wir das Format so beibehalten wollen. Es gehört einfach zu DNA dieser Veranstaltung, dass es nicht so riesig und überlaufen ist. Unsere aktuelle Größe schafft noch eine persönlichere Atmosphäre, das zeichnet uns aus.