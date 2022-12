Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

V.E.R.S.U.S und Heilige Legenden heizen im Beavers ein

Dröhnender Doppelpack vor ausverkauftem Haus

Erlenbach a.Main 05.12.2022 - 15:38 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Lieferte im Beavers eine mitreißende Show: Die Band V.E.R.S.U.S aus Frankfurt. Energiegeladen: Die Böhse-Onkelz-Coverband Heilige Legenden im Beavers.

Mehrere Hundert Besucher waren gekommen, der Club war bist zum Bersten vollgepackt. Dabei war, so offenbarte ein Blick in die unzähligen Reihen, die Masse an Fans bunt gemischt, jung und junggeblieben, Rocker und Metaller mehrerer Generationen sorgten gemeinsam für eine riesige Partystimmung.

V.E.R.S.U.S markierte den Start in einen Konzertabend feinster Sorte. Die Band legte sich mächtig ins Zeug und konnte schnell mit der richtigen Balance aus "Wir wollen's als Band wissen"-Attitüde und Qualität überzeugen. Die Energie, mit der die Frankfurter Musiker zu Werke gingen, ließ den Funken überspringen und das Publikum ging kräftig mit – Songs mit deutschen Texten und stilistisch ein zündender Mix aus rockigen, metal-lastigen und punkigen Ansätzen - dies kam bei vielen hervorragend an, zumal die Gruppe unnachgiebig die ohnehin schon begeisterten Fans weiter anheizte, beispielsweise indem sie zusammen Mitsingparts einübten. Dass dann V.E.R.S.U.S viel mehr als eine "typische" Vorband war und auch ordentlich Spielzeit zugesprochen bekam, machte die Sache richtig rund.

Die anschließend auftretenden Heiligen Legenden hatten die Fans ebenfalls auf ihrer Seite - zumal sich die Anwesenden als sehr textsicher entpuppten und die Böhse-Onkelz-Songs auswendig kannten. Gerade bei in ihrem Genre stilprägenden Bands als Vorlage ist es nicht ganz einfach, Stimme auf der einen sowie Sound auf der anderen und obendrein den Spirit im Gesamten zu treffen. Heilige Legenden machten ihre Sache sehr gut, da sie in allen Belangen sehr nah am Original agierten. Ein besseres Lob kann es kaum geben.

Die Heiligen Legenden stiegen mit dem Playback-Intro ein, welches die Onkelz auf ihrer Live in Dortmund-Veröffentlichung auch verwendeten und legten dann mit dem Klassiker "Hier sind die Onkelz" den Grundstein. Es folgte ein Set, das mehrere Jahrzehnte Onkelz-Songs abdeckte. Neben Krachern zum Feiern und Mitgehen wie "10 Jahre" oder "Guten Tag" wurden auch einige der ruhigeren und nachdenklicheren Nummern der Onkelz präsentiert, was dem ganzen Konzert viele Facetten und Ebenen verlieh. Die Tatsache, dass die Musiker auch die Soli und speziellen Momente einzelner Songs mitreißend auf den Punkt brachten, ebenso wie die Kollegen von V.E.R.S.U.S stets Interaktion und Kontakt zu den Gästen suchten und auch die Interaktion auf der Bühne untereinander toll war, machte auch dieses Gastspiel den Abend für alle eine lohnenswerte Sache.

Marco Burgemeister