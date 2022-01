Verschwörungserzählungen »fernab von Vernunft und Realität«

Florian Hörlein spricht in Miltenberg über eine lange, unselige Tradition

Florian Hörlein analysiert in Miltenberg "Verschwörungserzählungen" und nennt am Ende Tipps zur richtigen Reaktion.

Der studierte Politikwissenschaftler arbeitet als Referent am »Kompetenzzentrum Demokratie und Menschenwürde« im Caritas Pirckheimer-Haus in Nürnberg. Die selbstgesteckten Aufgaben dieser Einrichtung werden auf der Homepage (https://www.kdm-bayern.de) genannt: »Das Kompetenzzentrum versteht sich als Bindeglied katholischer Institutionen und Strukturen in Bayern. Es tritt rechtsextremen, rassistischen und menschenverachtenden Tendenzen durch Bildungs-, Beratungs- und Vernetzungsarbeit entschieden entgegen und stärkt Menschen und Einrichtungen in dieser Auseinandersetzung.«

Internet als "Booster"

Das offensichtlich attraktive Thema des Vortrags, der durch eine zeitgleich in der Stadt angesetzte Montagsdemonstration noch an Brisanz gewann: »Fernab von Vernunft und Realität. Wie Verschwörungsmythen funktionieren und was wir dagegen tun können.« Hörlein verdeutlichte, wie lang die Tradition von »Verschwörungserzählungen« weltweit ist - diesen Begriff zieht er »Verschwörungstheorien« vor. Gut nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass damit klar wird, wie wie wenig diese »Theorien« mit Rationalität oder gar mit Wissenschaftlichkeit zu tun haben.

Dem Internet mit den sozialen - manche sprechen lieber von »unsozialen« - Medien kommt nach seiner Ansicht eine große Bedeutung bei der Ausbreitung von »Verschwörungserzählungen« zu, aber Hörlein will dies nur als »Boosterwirkung« sehen, also als Verstärkung einer jahrhundertealten Tradition.

Beispiel Antisemitismus

Solche Erzählungen seien schon lange vor dem Internet weit verbreitet gewesen, wie beispielsweise das Buch »Der Da Vinci Code«, wie vor allem aber die unselige Tradition des Antisemitismus zeige, für ihn eine Art »Urverschwörung«, an deren Analyse sich viele Erkenntnisse auch für die aktuellen Verschwörungserzählungen rund um die Pandemie gewinnen lassen.

Aus der Geschichte des Antisemitismus nannte er einige Stationen: Schon im 14. Jahrhundert gab es die Schuldzuweisung an die Juden für Pestepidemien, im 19. Jahrhundert die »Protokolle der Weisen von Zion«, das Behaupten eines Pakts zwischen Juden und Russland, im 20. Jahrhundert das Reden von der Vorherrschaft »der Juden« im kapitalistischen Wirtschaftssystem und beispielsweise den Erfolg des Buches von Jan Udo Holey mit dem aussagekräftigen Titel »Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert«. Und heute wird oft ein enger Zusammenhang der Covid 19-Pandemie mit einer jüdischen Weltverschwörung behauptet.

Die Beispiele von Angriffen auf Bill Gates und George Soros ließen ahnen, warum der Referent den Titel »Fernab von Vernunft und Realität« gewählt hatte.

Erschreckende Zahlen

Hörleins Urteil: Das Internet beschleunigt die Wirkung von Verschwörungserzählungen, weil sogenannte »Gatekeeper« als Kontroll- und Lenkungselemente ihren Einfluss verlieren und »Echokammern« und »Filterblasen« durch Algorithmen geschaffen oder doch gefördert werden.

Was das in konkreten Zahlen bedeutet, zeigten vor drei Jahren Wissenschaftler der Friedrich-Ebert-Gesellschaft im Buch »Verlorene Mitte - feindselige Zustände« auf. Dort wurden erschreckende Zahlen genannt: 46 Prozent der Befragen stimmten dem Satz zu: »Es gibt geheime Organisationen, die Einfluss auf politische Entscheidungen haben«. Fast 25 Prozent waren der Meinung, dass Medien und Politik unter einer Decke stecken. Und jeder Zweite sagte: »Ich vertraue den eigenen Gefühlen mehr als ExpertInnen«.

Kein Patentrezept

Dass daraus konkrete Gefahren für unsere Demokratie erwachsen können, war auch in der abschließenden Diskussion unstrittig. Wer im Referatteil »Was können wir konkret dagegen tun?« Patentrezepte erwartet hatte, wurde enttäuscht.

Die Präventionsmaßnahmen setzen langfristige Lernprozesse voraus, die genannten »Reaktionen« sind sicher richtig, aber schwer umzusetzen: »Haltung zeigen, Betroffene schützen und Meldung machen.« Hilfreich könnten die »10 Tipps« sein (siehe Kasten), die der Referent den Zuhörern mit auf den Weg gab.

Heinz Linduschka

Hintergrund: Wie umgehen mit Coronaleugnern 10 Tipps für den Umgang mit Coronaleugnern und Impfgegnern Ein Patentrezept, wie man sich bei der Begegnung mit Anhängern von "Verschwörungserzählungen", also auch mit Impfgegnern und Coronaleugnern, verhalten sollte, hat auch Florian Hörlein nicht. Seine "zehn Tipps" aber können gute Anregungen bieten. 1. Je vertrauter Sie der Person sind, desto bessere Chancen haben Sie. 2. Setzen Sie auch auf die emotionale Schiene. Rein rationale Argumentation hilft meistens nicht. 3. Je früher Sie einschreiten, desto besser ist es. 4. Führen Sie einen Dialog. Realistischer ist vielleicht: Versuchen Sie einen Dialog zu führen. 5. Haben Sie wenige, aber gute Argumente. 6. Verschwörungserzählungen hängen an Details. Verrennen Sie sich nicht. 7. Setzen Sie eigene Punkte. 8. Benennen Sie rassistische und antisemitische Aussagen als solche. 9. Behalten Sie die grundsätzlichen Prämissen im Blick. 10. Fragen helfen oft mehr als Argumente. Als zentrale Vorbedingung für einen Dialog nennt er: "Pathologisieren hilft nicht und geht am Kern vorbei." lin