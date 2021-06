Expertin gibt Tipps zum Verreisen in Coronazeiten

Urlaubsplanung: PCR-Tests nur 24 Stunden gültig

Annette Raab hat erlebt, wie schwierig derzeit die Organisation selbst eines Kurzurlaubes ist

Denn sich für den Aufenthalt lediglich auf einen Schnelltest vor Ort zu verlassen, damit wird einem Aufenthalt die planerische Sicherheit genommen. "Ich habe gelesen, dass verschiedene Gutachten gezeigt haben, dass es bei Menschen ohne Symptome vielfach zu falschen Ergebnissen bei den Schnelltests kam. Bis zu 50 Prozent dieser Tests würden falsche Resultate anzeigen und lassen damit keine Rückschlüsse zu, ob die getestete Person auch tatsächlich erkrankt ist", erklärt Annette Raab ihre Skepsis hinsichtlich der Sicherheit und Verlässlichkeit der Schnelltests. "Ist das Ergebnis vor Ort nämlich positiv, kann mich das Hotel nicht aufnehmen. Ich muss nach Hause fahren und dort erfahre ich später eventuell, dass bei einer vorgenommenen Verifizierung des Schnelltests durch einen PCR-Test das positive Ergebnis nicht bestätigt wird und damit gar kein Grund vorgelegen hat, nicht einchecken zu dürfen", fasst sie ihr Dilemma zusammen. "Absolute Sicherheit habe ich zwar bei den 24 Stunden gültigen PCR-Tests, von dessen Ergebnis ich aber, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, erst nach Ablauf dieser Frist erfahren kann und dieser bei Ankunft im Hotel nicht mehr gültig ist."

Ihr Lösungsvorschlag wäre ganz einfach: PCR-Tests sollten wie früher 48 Stunden gelten. Sie wollte Gewissheit über die geltende Rechtslage. "Die Zeit drängte und deshalb habe ich mich telefonisch mit dem Landratsamt in Verbindung gesetzt." Sie sei freundlich von einer Mitarbeiterin beraten worden, die aber den Sachverhalt bestätigte, dass PCR-Tests wie alle übrigen Tests nur 24 Stunden gültig seien. Eine paradoxe Situation. Wolle sie ganz sicher gehen, empfahl die Mitarbeiterin des Landratsamtes, einen PCR-Test am Flughafen Frankfurt zu machen, denn dort bekäme sie das Ergebnis bereits nach sechs Stunden.

Unser Medienhaus hat beim Landratsamt nachgefragt, wie sicher Urlaubsreisen in Coronazeiten überhaupt planbar sind. "Wir leben derzeit in schwierigen Zeiten, eine gesicherte Urlaubsplanung ist derzeit nicht möglich, da der unberechenbare Verlauf der Inzidenzwerte eine entscheidende Rolle spielt", erfuhren wir auf Nachfrage vom Landratsamt. In der Regel erhält der Getestete das Ergebnis seines PCR-Tests deutlich unter der 24-Stunden-Frist. Aber das könne nicht zu einhundert Prozent garantiert werden, da die Labore über begrenzte Kapazitäten verfügen und bei einer hohen Anzahl zu bearbeitender Tests oder bei eingeschränkter Mitarbeiterzahl durch Krankheit oder Urlaub auch mal längere Zeitfenster zur Bearbeitung benötigen. Deshalb gäbe es eine weitere Möglichkeit. Die PCR-Tests könnten auch von den Hausärzten gemacht werden, wenn deren Labore eine schnellere Bearbeitung ermöglichen. Für einen sichergestellten abendlichen Besuch in einem Restaurant sei der Besuch tagsüber in einem stationären oder mobilen Testzentrum eine gute Lösung. "Auch wenn die Leute in Urlaubsstimmung seien, die Pandemie ist noch nicht vorbei." Am Urlaubsort gelten derzeit weitere individuelle Regeln. Eine davon ist derzeit, dass sich Urlauber vor Ort alle 48 Stunden einem Test unterziehen müssen. Und ist das Ergebnis dann positiv, hat der Getestete sich umgehend zu isolieren und in Quarantäne zu begeben. Eine schwierige Situation, wenn er etwa im Rahmen einer Gruppen-Rundreise unterwegs ist.

