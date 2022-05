Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Verpflegung in Kiga und Schule

Finanzierung: Elternbeitrag bleibt unverändert

Bürgstadt 11.05.2022 - 13:57 Uhr 1 Min.

Auch bei der Mittagsverpflegung ergibt sich sowohl in der Schule als auch im Kindergarten ein Minus. Grün erklärte, dass das Mittagessen vom Jugendhaus St. Kilian bezogen wird, von gemeindlichen Fahrern abgeholt und von Hauswirtschaftsbeschäftigten an die Kinder ausgegeben wird. Das Jugendhaus stellt pro Essen für ein Schulkind 4,30 in Rechnung, für den Kindergarten sind es drei Euro. Die Gemeinde hat im letzten regulären Schuljahr 2018/19 das Essen für die Kindergartenkinder mit 16.000 Euro, für die Schüler mit 22.900 Euro gesponsert.

Während die Kosten im Kindergarten "spitz auf Knopf" abgerechnet werden, zahlen die Eltern der offenen Ganztagsschule einen Festbetrag von fünf Euro.

Nun sind durch die Sanierungsmaßnahmen in Schule und Kindergarten auch die Voraussetzungen für die Mittagsverpflegung der Kindergarten- und Schulkinder optimiert worden. Beide Einrichtungen erhalten adäquate Kücheneinrichtungen, die eine Aufbereitung von Gerichten im "cook und chill"-Verfahren (kochen und kühlen) sowie schockgefrosteter Gerichte ermöglichen.

In diesem Zusammenhang hatte die CSU-Fraktion den Antrag auf eine Bedarfsanalyse mit Elternumfrage gestellt.

Der Rat entschied, die Gebührenhöhe in der Mittagsbetreuung bis zum Abschluss der Baumaßnahme unverändert zu belassen und das Defizit zu übernehmen. Unverändert bleibt auch der Elternbeitrag in Höhe von fünf Euro pro Essen und Kind, wobei Preissteigerungen durch das Jugendhaus weitergegeben werden.

Für den Kindergarten gibt es ab dem Kindergartenjahr 2022/23 ebenfalls einen Festbetrag in Höhe von 3,20 Euro, wobei auch hier Preissteigerungen weitergegeben werden. Darüber hinaus nutzt der Gemeinderat die Zeit bis zu Fertigstellung der Bauprojekte, um eine Bedarfsanalyse in Kindergarten und Schule bezüglich der Mittagsverpflegung durchzuführen. Der Bürgermeister erhielt den Auftrag, mit den Entscheidungsträgern der umliegenden Kommunen Kontakt aufzunehmen, um gemeinschaftliche Versorgungskonzepte zu erarbeiten. Dazu gehört auch der Erfahrungsaustausch mit Einrichtungen in anderen Landkreisen. Die Bildung eines Arbeitskreises wurde angeregt.

asz