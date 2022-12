Veronika Olejak ist weitere Seniorenbeauftragte in Laudenbach

Gemeinderat in Kürze

Laudenbach. Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Dienstag noch mit folgenden Themen befasst.

Streuobstaktion: Weiter beschloss das Gremium ebenfalls einmütig sich an der Aktion "Streuobst für alle" des Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu beteiligen und beim Amt für Ländliche Entwicklung einen Zuwendungsantrag für 100 Obstbäume zu stellen. Umweltbeauftragter und Gemeinderat Michael Breitenbach (DU) hatte ebenfalls in der Novembersitzung vorgeschlagen, dass sich die Gemeinde an der Aktion beteiligt. Die Förderung betrage maximal 45 Euro pro Baum, wobei die Bäume eine Mindeststammhöhe von 180 Zentimetern haben sollen, erklärte Bürgermeister Stefan Distler (DU).

Verkehrszählung: Zudem informierte Distler darüber, dass der Bauhof eine Zählung der Fußgänger und Fahrzeuge im Bereich des Kindergartens von sieben bis 15.30 Uhr durchgeführt habe und es beispielsweise um 07.30 Uhr 105 querende Fußgänger und 130 Fahrzeuge gegeben habe. Nun werde er den Antrag auf einen Fußgängerüberweg in der Odenwaldstraße beim Landratsamt stellen. Angedacht sei die Überquerung im Bereich der Treppen zur Sankt Stephanuskirche, so der Bürgermeister abschließend. jel