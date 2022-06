Vernissage in Niedernberg: Edeltraud Klement öffnet Atelier und Garten in Niedernberg

Mit Plastiken und Bildern das »Geschenk des Augenblicks« nutzen

Niedernberg Dienstag, 07.06.2022 - 13:57 Uhr

Das of­fe­ne Ate­lier der Edel­traut Kle­ment an Pfings­ten ist seit vie­len Jah­ren ein Ter­min, den sich Kunst­f­reun­de fest in ih­rem Ka­len­der vor­ge­merkt ha­ben. Das In­ter­es­se ist im­mer groß, das war heu­er an den drei Pfingst­ta­gen nicht an­ders, auch wenn als ei­ne Art ganz an­de­rer »Long-Co­vid-Fol­ge« bei ei­nem Teil des Kunst­pu­b­li­kums im­mer noch Vor­sicht und Zu­rück­hal­tung beim Be­such von Ver­an­stal­tun­gen zu spü­ren ist.