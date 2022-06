Vernissage in Klingenberg: Gunhild Schneiders buntes Leben

Bilder aus mehreren Jahrzehnten im Löw-Haus zu sehen

Klingenberg a.Main 07.06.2022 - 13:40 Uhr 2 Min.

Präsentiert eine Auswahl ihres künstlerischen Schaffens: Gunhild Schneider im Löw-Haus.

Schneiders Exponate stammen aus mehreren Jahrzehnten, einige in eher dezenten Tönen gehaltene Bilder stehen im gelungenen Kontrast - aber nicht im Widerspruch - zu den farbenfrohen und unterstreichen nochmals die fantastische Wirkung des Bunten sowie die Vielseitigkeit der Künstlerin. Motivierend, da viel Kraft vermittelnd, erstrahlen Gemälde wie das ganz aktuell 2022 entstandene »Das große Bild, Luftballone«, das eindrucksvolle »Vogelgezwitscher« von 2021 oder das Bild »Die Familie«, welches aus dem Jahr 2000 stammt. Andere Gemälde wiederum, wie »Die abstrakte Stadt«, regen die Fantasie an.

Der Vorsitzende des Kunstraums, Dieter Mocka sowie Klingenbergs Bürgermeister Ralf Reichwein begrüßten unter den Gästen auch Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing. Die Laudatorin Linda Plappert-Metz brachte Lob und Anerkennung für das Werk und die Herangehensweisen für die Künstlerin zum Ausdruck.

Gunhild Schneider wurde mit dem Familiennamen Meister 1945 in Halberstadt geboren. Sie erlernte den Beruf der Erzieherin. Eine wichtige Station in ihrem Werdegang der Malerei war laut der vom Kunstraum unserem Medienhaus zur Verfügung gestellten Vita 1989 der Besuch der Kolping-Kunstschule Stuttgart unter der Leitung von Professor Hugu Peters. Es folgten die Vorbereitung des Kunststudiums und 1990 bis 1991 die Besuche von Abendkursen in Zeichnen und Maltechniken. 1992 wurde sie Mitglied des Künstlerhauses Stuttgart West.

Schneider kann auf zahlreiche Ausstellungen verweisen, beispielsweise diverse in Stuttgart - unter anderem Finanzministerium, Hauptbahnhof und Jugendamt. Sie gab Malunterricht für Kinder in Kindergärten und Kunstunterricht für Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen. Im November 2005 erfolgte der Umzug nach Miltenberg, sie wurde dort Mitglied einer Künstlergruppe, hatte bereits mehrere Ausstellungen in der Kreisstadt und auch eine in Miltenbergs Partnerstadt Arnouville in Frankreich, gab in Miltenberg Kunstunterricht im Café Farbe sowie für ältere Menschen, im Seniorenhaus Maria Regina, ebenfalls in Miltenberg.

»Für mich entsteht die Kunst in der Seele!«, erklärt die Künstlerin in ihrer Vita und ergänzt, dass sie in ihrer Malerei gerne Denkanstöße geben wolle, bei denen sich der Betrachter frage, was die Künstlerin mit den Bildern ausdrücken möchte. Dabei sei ihr die Bildgestaltung ebenso wichtig, die dann zusammen mit den verwendeten Farben und Materialien ein ganzes, harmonisches Werk ergebe. Zu ihren Leidenschaften zähle, die verschiedenen Techniken der Malerei auszuprobieren und zu entwickeln. Schneider malt auf Leinwand, Papier und Pappkarton, verwendet Acryl-, Öl- und Dispersionsfarben, Pastell- und Ölkreiden sowie Tusche. Für den akustischen Rahmen der Vernissage sorgte Vereinsmitglied Manfred Köhler mit Gesang und Akkordeonspiel, er gab verschiedene Lieder zum Besten.

Die Ausstellung »Das bunte Leben« im Klingenberger Löw Haus (Hauptstraße 29) ist bis einschließlich Sonntag, 26. Juni, immer samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Marco Burgemeister