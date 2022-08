"Verlorene Traditionen wieder anstoßen"

Mümlingtalfest: Vorbereitungen in Mömlingen laufen auf Hochtouren - Neuauflage nach 28 Jahren

Mömlingen 19.08.2022 - 10:53 Uhr

Höhepunkte beim Mümlingtalfest waren die historischen Festzüge mit tausenden Menschen wie beim 17. Mümlingtalfest 1969 in Obernburg.

Die Vorbereitungen in Mömlingen laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren. Fast alle Mömlinger Vereine beteiligen sich am Fest. Auch die Organisation liegt in deren Händen. Gefeiert wird auf dem Dorfplatz und im Adam-Otto-Vogel-Haus. Es gibt ein buntes und abwechslungsreiches Programm mit einem Bieranstich, einem Festgottesdienst, einem Festzug, einem Jahrmarkt und einem Weindorf. Außerdem wird das renovierte Adam-Otto-Vogel-Haus eingeweiht. Im Rahmen des Festes findet auch die Verschwisterungsfeier mit der Partnerstadt La Rochette statt. Für das Fest wurde ein eigenes Logo entworfen. Beim Festzug am Sonntag, der von der Kulturhalle zum Dorfplatz führt, haben sich bereits 30 Zugnummern angemeldet. Die Gemeinde Mömlingen beteiligt sich finanziell mit 15.000 Euro. Der Erlös des Festes wird unter den beteiligten Vereinen aufgeteilt.

Mömlingens Bürgermeister Siegfried Scholtka betont, dass mit dem Mümlingtalfest eine verlorene Tradition wieder angestoßen werden soll. Den Menschen soll die Möglichkeit gegeben werden, sich wieder treffen und gemeinsam feiern zu können, um diese schwierigen Zeiten zusammen besser zu überstehen. Außerdem soll mit dem Fest auch die Pflege mit den Nachbargemeinden gefördert werden. Ins Leben gerufen wurde das Mümlingtalfest 1953/54. Damals beteiligten sich zahlreiche Mümlingtalgemeinden von Beerfelden bis Obernburg an dem Fest. Höhepunkte waren immer die historischen Festzüge mit tausenden von Menschen. Im Jahr 1994 wurde das Fest das letzte Mal gefeiert.

Hintergrund: Das Programm Freitag, 23. September: 19 Uhr: Einweihung Adam-Otto-Vogel-Haus, anschließend Grußworte, Vorstellung des Buches von Adam-Otto-Vogel, Führungen, Ausstellung. Samstag, 24. September: 16 Uhr: Bieranstich durch Bürgermeister Siegfried Scholtka, anschließend Festbetrieb mit den "Himmelthalern". Sonntag, 25. September: 10 Uhr: Festgottesdienst auf dem Dorfplatz, anschließend Frühschoppen und Mittagstisch, 14 Uhr: Festzug, Start an der Kulturhalle, anschließend: Verschwisterungsfeier mit der Partnerstadt La Rochette, Auftritte von Gruppen aus den sechs TAG-Gemeinden und Festbetrieb Montag, 27. September: Schulklassen besuchen das Fest, 12 Uhr: Mittagstisch, anschließend Seniorennachmittag, Festausklang mit Musik und gemütliches Beisammensein. ro