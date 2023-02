Verkehrszählung sorgt in Schneeberg für ordentlich Zündstoff

Amt findet Zahlen nicht mehr - Kritik an Erfassung im Lockdown

Schneeberg 26.02.2023

Wie viel Schwerverkehr durch Schneeberg rollt, war Teil einer Auswertung des Staatlichen Bauamts aus dem Jahr 2021. Die Zahlen befeuerten eine Debatte im Gemeinderat, in der die Gremiumsmitglieder nicht mit Kritik sparten. Archivfoto: Jennifer Lässig

Bürgermeister Kurt Repp (CSU) informierte die Ratsmitglieder und einen Zuhörer mittels einer kleinen Präsentation über die beiden Abschnitte der Verkehrszählung von der Schneeberger Ortsmitte in Richtung Amorbach und von der Mitte in Richtung Rippberg. So habe das Bauamt 2021 auf der B 47 in Richtung Amorbach 5376 Kraftfahrzeuge in 24 Stunden gezählt. Der Anteil des Schwerverkehrs habe bei 10,5 Prozent gelegen. Die Zahlen von der Zählung im Jahr 2015 auf dieser Teilstrecke habe das Amt nicht mehr auffinden können. Gleichzeitig habe die Behörde festgestellt, dass ein Rückgang des Verkehrs zu verzeichnen sei. 2018 seien es noch knapp 7000 Fahrzeuge gewesen, so Repp.

Reduzierung der Geschwindigkeit

Auf dem zweiten Abschnitt der B 47 von der Ortsmitte in Richtung Rippberg seien die Zahlen mit 4275 Kraftfahrzeugen in 24 Stunden und einem Schwerverkehranteil von 12,8 Prozent ungefähr gleich geblieben. 2018 habe sich das Bauamt zudem intensiv mit der Lärmproblematik beschäftigt, damals sei eine Reduzierung der Geschwindigkeit in der Nacht an bestimmten Stellen möglich gewesen. Das sehe nun anders aus, so die Mitteilung des Amtes an den Bürgermeister. Vielmehr hieß es, dass ein weiterer Antrag auf Reduzierung der Geschwindigkeit aufgrund von Lärmbelästigung zu keinem Erfolg führen würde.

»Ich bin maßlos enttäuscht, das ist eine bodenlose Frechheit«, entrüstete sich Ralf Wöber (SPD) direkt. Erst verschlampe das Amt die Zahlen von 2015 und dann führte es die Zählung quasi mitten im Lockdown durch. »Ich finde es dreist, so ein Ergebnis rauszugeben, das ist Verarschung der Bevölkerung. Die Leute sollen sich der Öffentlichkeit stellen«, regte sich Wöber auf. Hätte er die Zahlen von 2021 nicht angefordert, lägen sie der Gemeinde bis heute noch nicht vor, antwortete daraufhin der Rathauschef.

Ralf Dolzer (SPD) erachtete die durchgeführte Zählung als »total realitätsfremd«. Auf Stephan Orts (CSU) Frage, wie das Bauamt denn die Lärmmessung durchführe, erklärte Wöber, dass dies über ein Programm erfolge und die Bebauung angeschaut werde.

Speth: "Es ist eine Sauerei"

Bernhard Speth (BLS) sprach von einer »Verfälschung der Zahlen« bei Messungen in so einer Zeit und davon, dass selbst jetzt der Verkehr noch nicht seine volle Kapazität wie vor Corona wiedererlangt habe. »Die können gerne mal hier übernachten. Wir werden von vorne bis hinten verarscht. Es ist eine Sauerei, wie die mit Menschen umgehen. Wir wissen alle, dass Lärm krank macht«, empörte sich Speth weiter. Zudem sei laut dem Gemeinderatsmitglied eins völlig klar: dass die Schneeberger auf keinen Fall Stillschweigen bewahren werden. Da müsse politisch gefahren und dran geblieben werden. Man müsse mehr Werbung machen, damit sich mehr Kommunen einer Tempo 30-Begrenzung in der Ortsdurchfahrt anschließen. Tempo 30 ist seit Jahren ein Dauerthema in Schneeberg.

Bürgermeister Repp erklärte daraufhin, dass er auf jeden Fall bereits Werbung für die Mitgliedschaft bei der Initiative »Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten« gemacht habe. Zudem habe er vor drei bis vier Wochen Landrat Jens Marco Scherf wegen der Tempobegrenzung angeschrieben, bisher aber noch keine Antwort erhalten.

JENNIFER LÄSSIG

Marktgemeinderat Schneeberg in Kürze In seiner Sitzung am Freitag hat sich der Schneeberger Gemeinderat noch mit folgenden Themen befasst: Bücherei: Bürgermeister Kurt Repp (CSU) informierte darüber, dass derzeit 13 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen für die katholische öffentliche Bücherei in Schneeberg tätig sind. Sie seien 2022 insgesamt 652 Stunden im Einsatz gewesen. Dabei habe das Team insgesamt 2079 Entleihungen bearbeitet. 69 Leser besuchten die Bücherei regelmäßig, davon 33 Kinder bis zwölf Jahre, zwölf Leser von 13 bis 59 Jahre und 24 Leser ab 60 Jahren. 2022 konnte die Bücherei insgesamt 867 Besucher zählen, so Repp. 41 veraltete und beschädigte Medien seien aussortiert und 191 neue für 1472 Euro angeschafft worden. Friedhof: Petra Berberich (BLS) sprach die falsch entsorgten Grablichter, Plastikübertöpfe und noch mit Dekoration verzierten Gestecke im Grüngutmüll des Friedhofs an. Der Rathauschef antwortete darauf, dass die Problematik bereits im Mitteilungsblättchen veröffentlicht wurde und er sie bei der Bürgerversammlung angesprochen habe, es aber nicht besser werde. Auwiesenwehr: Bernhard Speth (BLS) wies daraufhin, dass der vom Wasserwirtschaftsamt ursprünglich für 2022 geplante Bypass am Auwiesenwehr enorm wichtig sei und bat den Bürgermeister, sich zu erkundigen, ob das Amt den Bypass für 2023 auf dem Plan habe. Haushaltspläne: Jeweils einstimmig erklärte sich der Gemeinderat mit den vorliegenden Haushaltsplänen der Schubverbände der Grund- und Mittelschule für das Jahr 2023 sowie mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf des Abwasserzweckverbandes Main-Mud für das Jahr 2023 einverstanden. Wasserversorgung: Einmütig stellte das Gremium den Jahresabschluss 2021 der Schneeberger Wasserversorgung mit einem Jahresverlust von rund 22.449 Euro fest. Der Jahresverlust 2021 wird auf neue Rechnung vorgetragen und Verbindlichkeiten bei der Gemeinde sind weiterhin banküblich zu verzinsen. Basketballplatz: Bürgermeister Repp informierte darüber, dass die Gemeinde einen Förderantrag für einen Basketballplatz im Rahmen des Regionalbudgets gestellt habe. Dieser sei genehmigt worden und der Markt erhalte für das Projekt nun 10.000 Euro. Schöffenwahl: Bürgermeister Repp informierte darüber, dass sich Interessierte für das Amt des Schöffen oder des Jugendschöffen und des Ersatzjugendschöffen für die Wahl 2023 und die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 bis zum 15. März schriftlich oder persönlich beim Markt bewerben können. Man könne aber auch eine andere Person vorschlagen. (jel)