Alte Kirche in Sommerau: Ist sie mit einer guten Idee vor dem Verfall zu retten?

Denkmalschutz

Eschau 11.03.2022 - 10:19 Uhr Kommentieren 4 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eschau-Sommerau, St. Laurentius: Otto Pfeifer setzt sich für den Erhalt der denkmalgeschützten Alten Kirche ein. Doch was soll bei einer Renovierung aus ihr werden?

Im Eschauer Ortsteil Sommerau ragen dicht an dicht zwei Kirchtürme in den Himmel. Der eine gehört zum Spessartdom, wie die Sommerauer ihre katholische Kirche St. Laurentius nennen: ein prächtiger Bau aus Sandstein, eingeweiht im Jahr 1923. Der andere Turm gehört zur alten Kirche, wie sie hier ihr ehemaliges Gotteshaus nennen. Sie steht schon seit 1923 im Schatten des Spessartdoms. Heute empfindet der in der Ortsgeschichte engagierte Sommerauer Otto Pfeifer ihren Anblick als eine Schande.

Der Turm der alten Kirche steht windschief. Die Schindeln fallen ab. Auf dem Dach fehlen Ziegel. An der Wand bröckelt der Putz. Im Inneren der Kirche, die seit 1989 leer steht, sieht es nicht besser aus, wie Burkard Englert, der bis 1978 letzter Bürgermeister Sommeraus war, unserem Medienhaus zeigt. Da hängen in allen Ecken Spinnenfäden, an manchen Stellen dicht bis zum Boden. Die Stuckdecke ist an einigen Stellen zu Bruch gegangen und abgefallen. Den staubigen Dielenboden hat offenbar jemand an einer Stelle aufgerissen, um zu schauen, was darunter liegt. Das herausgerissene Brett liegt noch neben dem Loch auf dem Boden.

Was spricht gegen den Abriss?

Die Mehrheit der Sommerauer hätte wohl nichts dagegen, würde die alte Kirche abgerissen, sagt Burkard Englert. Doch das Haus steht wegen seiner langen Geschichte unter Denkmalschutz. Der Bau der alten Kirche liegt im Dunkeln. Der 30-jährige Krieg von 1618 bis 1648 löschte in Sommerau einen Großteil der Zeugnisse aus, was vor dieser Zeit in der Pfarrgemeinde geschah. Doch in den wenigen Aufzeichnungen lässt sich ersehen, dass schon 1379 im Ort eine Kirche stand - das Gemäuer geht also wohl in Teilen auf das 14. Jahrhundert zurück.

+9 weitere Bilder Alte Kirche Sommerau: Verfall eines denkmalgeschützten Hauses in Bildern

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege teilt mit, dass es sich für den dauerhaften Erhalt der alten Kirche einsetze. Es stelle der Kirchengemeinde Fördergelder in Aussicht für eine Voruntersuchung. Pressesprecherin Juliane Grimm sagt: Diese soll zeigen, wie viel eine Instandsetzung kostet. Danach lasse sich ermitteln, wofür sich die Kirche nutzen lässt - und was das wiederum kostet. »Über die künftige Nutzung entscheidet der Bauherr.«

Der künftige Zweck der alten Kirche bereitet Pfarrer Franz Leipold ebenso Kopfzerbrechen wie die Finanzierung. Leipold ist seit 33 Jahren für die Gemeinde Röllbach zuständig. Erst vor rund drei Jahren erbte er die Gemeinde Sommerau, nachdem sein dortiger Vorgänger Otto Halk in Ruhestand gegangen war. »Allein die Voruntersuchung kostet 10.000 Euro«, sagt er. Das könne er aus der Gemeindekasse nicht stemmen. Inzwischen habe die Diözese Würzburg 2000 Euro dafür überwiesen. Jetzt muss das Landesamt den Rest beisteuern.

Selbst wenn bald eine Voruntersuchung kommt, gibt es für Leipold keine ausgereifte Idee, was dann mit der alten Kirche geschehen könne. Er selbst sei schockiert gewesen, als er das abgesperrte ehemalige Gotteshaus betrat. »Ich habe keine Kirche gesehen.« Es fehle an allem, was einen Kirchenraum auszeichnet, zum Beispiel an einem Altar. Wer den Nebenraum betritt, der wohl einst die Sakristei war, stößt auf eine Küche mit Zapfhahn. Leipold sagt: »Die alte Kirche ist kein vergessener Ort, sie ist ein schwieriger Ort.«

Es dürfte keine Sommerauer mehr geben, die sich an einen Gottesdienst in der alten Kirche erinnern. Doch die Generation von Otto Pfeifer und Burkard Englert, die beide über 70 Jahre alt sind, kennt nicht nur den Anblick der Kirche von innen. Sie hat auch eine lebhafte Erinnerung daran, was sich dort abspielte. Als Burkard Englert ein Bub war und jede Woche beichten musste, habe der damalige Pfarrer ihn zum Abbüßen Säcke in die alte Kirche schleppen lassen: So ließ er die Kirche damals umbauen.

Eschau-Sommerau: Seit Jahrzehnten verfällt die alte Kirche. Doch was soll bei einer Renovierung aus ihr werden?

Die alte Kirche war nach dem Zweiten Weltkrieg vieles, wie Otto Pfeifer in seiner Geschichte der Pfarrerei Sommerau festhält: erst Jugendraum und Turnraum. Nach dem Einbau einer Zwischendecke gab es dort Treffen von Vereinen und Pfarrgemeinde. Heute zeugt noch eine kleine Bühne in ihrem Inneren von ihrer Zeit als Theater. Als die Sommerauer in der alten Kirche Fasching oder die Kerb feierten, war sie der Dorfmittelpunkt.

Welche Ideen gibt es?

Zum Schicksal der alten Kirche gehört auch dies: Die Sommerauer hatten ihr über viele Jahre immer wieder neues Leben eingehaucht. Doch dafür fehlt heute ein Geistesblitz. Immerhin stehen ein paar Vorschläge im Raum:

Kolumbarium: Otto Pfeifer schlägt vor, aus der Kirche einen Raum für Urnengräber zu machen. So könne sie weiter geistlich genutzt werden. Pfarrer Leipold wendet allerdings ein: Wie teuer wären solche Urnengräber, wenn dafür die ganze Kirche renoviert werde? Und wie viele Sommerauer würden dort überhaupt ein Grab kaufen wollen?

Kunst- und Kulturhalle: Pfeifer regt auch an, den Raum zur Ausstellung von Kunst zu nutzen, die Platz braucht - etwa große Gemälde und Skulpturen. Leipold ist skeptisch: »Wenn wir in Frankfurt wären, ginge das vielleicht.«

Jugendtreff: Die Idee, aus der alten Kirche wieder einen Jugendtreff zu machen, kursiert schon lange. Doch da gebe es Tücken wie zum Beispiel den Brandschutz, sagt Leipold. »Wir sind ein sehr gut reguliertes Land.«

Offenes Denkmal: Laut Burkard Englert steht seit Kurzem noch eine neue Idee im Raum. Die alte Kirche könne allein für das Ortsbild wieder hergerichtet und für einen Besuch geöffnet werden. Wie so manche alte Kirche in Schottland oder Irland einfach einen Hingucker abgebe.

Noch zeichnet sich keine zündende Idee ab. Solange die niemandem einfällt, verfällt in Sommerau, was nicht verfallen soll. Doch das in Zeitlupe: Laut Burkard Englert gaben Statiker dem Bau noch etliche Jahre, ehe er einsturzgefährdet wäre. Nur beim Turm könne es schneller gehen.

Kevin Zahn

Hintergrund: Alte Kirche auf Denkmalschutz-Liste Schon 1984 hatte der Aschaffenburger Architekt Heinrich Kaupp die alte Kirche in Eschau-Sommerau untersucht. Er war der Ansicht, sie sei für Sommerau ein »geschichtliches Zeugnis ersten Ranges«, gehöre genauer untersucht und dringend restauriert. In den fast 40 Jahren danach gab es zwar hin und wieder eine kurze Begehung durch Fachleute. Es geschah aber wenig. Der Sommerauer Otto Pfeifer mahnt angesichts dessen seit langer Zeit unermüdlich, dass die Kirche erhalten werden müsse. Im Jahr 2020 setzte der Verband Deutscher Kunsthistoriker auf Pfeifers Antrag hin die alte Kirche in Sommerau auf ihre Rote Liste gefährdeter Denkmäler.