Vereinsförderung wird überarbeitet

Bürgstadt. Der Gemeinderat in Bürgstadt hat in einer Sitzung am Dienstag noch über diese Themen gesprochen:

Flächennutzungsplan: Zur Änderung des Flächennutzungsplanes am nördlichen Ortsausgang hatte das Landratsamt einige Bedenken und stellte die Erforderlichkeit der Planung in Frage. Es verwies auf einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden. Der Rat beschloss, anstelle eines Mischgebietes ein Sondergebiet auszuweisen. Beim Brandschutz wurde eine Löschwasserdurchführung unter der Staatsstraße gefordert. Dem hielt der Rat entgegen, dass im Brandfalle die Straße gesperrt wird. Nun wird eine weitere öffentliche Auflage durchgeführt.

Straßenlampem: In der Marktgemeinde werden weitere Straßenlampen mit LED-Technik ausgerüstet. Es betrifft die Straßen Am Graben, Am Mühlgraben, Am Stadtweg, Am Weihersbrunnen, Brückenstraße, Eichenbühler Straße, Friedenstraße, Miltenberger Straße, oberer und unterer Steffleinsgraben, Ringstraße, Sandweg und unterer Sand. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat eine Förderung der Maßnahme mit 30 Prozent in Aussicht gestellt, sodass die Eigenmittel des Marktes 64.660 Euro betragen. Bürgermeister Thomas Grün informierte die Räte, dass aufgrund der Umrüstung jährlich 40.000 kWh eingespart werden. Die CO2-Einsparung beträgt in 20 Jahren 420 Tonnen. Jörg Reinmuth (UWG) fragte an, ob die Lichtintensität der Lampen reduziert werden kann. Er findet, dass die Lampen blenden. Bürgermeister Grün will nachfragen und auch prüfen lassen, ob nur jede zweite Lampe in Betrieb genommen werden kann. Diesen Vorschlag hatte Bernd Neuberger (UWG) unterbreitet angesichts steigender Strompreise.

Helferkreis: Bürgermeister Thomas Grün gab bekannt, dass sich vor zwei Wochen ein Helferkreis für die Ukraineflüchtlinge gebildet hat. Zu einem ersten Kaffeetrinken im Pfarrsaal kamen 40 Personen, weitere Treffen sind geplant. In diesem Zusammenhang bat er alle, die Kontakt zu ukrainischen Flüchtlinge haben, diese auf den Probealarm am Donnerstag hinzuweisen. Dies sei kein Grund sich in Sicherheit zu bringen.

Ideenwerkstatt: Der Gemeinderat hofft auf großen Zuspruch der Bevölkerung am heutigen Donnerstag beim Workshop zur Ideenwerkstatt um 19 Uhr in der Mittelmühle.

Projektüberblick: Matthias Helmstetter (CSU) erinnerte Bürgermeister Thomas Grün an seine Zusage, jeweils vor der Sitzung den Sachstand zu den aktuellen Projekten auf den neuesten Stand zu bringen und Grün gelobte Besserung.

Trinkwasserbrunnen: Christian Sturm (CSU) wollte wissen, ob und wann der neue Trinkwasserbrunnen gebohrt wird. Grün erklärte, dass die Zufahrt und Fläche bereits hergerichtet sind, die Firma aber zunächst einen Brunnen in Kleinheubach bohren muss, da dort die Trinkwasserversorgung gefährdet ist. Danach beginnen die Bohrungen in Bürgstadt.

Bebauungsplan Rasselbande: Der Gemeinderat hat am Dienstag den Satzungsbeschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Kindertagesstätte Bürgstadter Rasselbande gefasst. Zuvor waren die Bedenken und Anregungen der Träger öffentlicher Belange behandelt worden. Dem Natur- und Landschaftsschutz war es wichtig, dass eine ökologische Baubegleitung bei der Auswahl von geeigneten Vogel- und Fledermauskästen gewährleistet ist. Das Wasserwirtschaftsamt wies noch einmal darauf hin, dass das Vorhaben im Überschwemmungsgebiet liegt. Der Bebauungsplan tritt mit seiner Bekanntmachung in Kraft. asz