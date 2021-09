Vereine zahlen volle Beiträge an Verbände - trotz Corona

Kurt König vom RV Soden ärgert sich über finanzielle Belastung

Sulzbach 24.09.2021

Kurt König vom RV Soden wünscht sich finanzielle Zugeständnisse der Bayerischen Sportverbände in Corona-Zeiten

Kein Entgegenkommen

Sichtlich sauer über diese Maßnahme ist Kurt König, Kassenprüfer beim RV Soden, als er bei der Kassenprüfung auf diese Tatsache aufmerksam wurde und sich deshalb an unser Medienhaus wandte. »Während viele Kommunen auf vielfältigem Wege ihre Vereine unterstützen, lassen uns unsere Dachverbände im Regen stehen.« König ist sich sicher, dass der BLSV und der BRV durch entfallene Ausgaben die Möglichkeiten gehabt hätten, den Vereinen entgegenzukommen.

Rechtlich sind sie nicht verpflichtet dazu. Ähnlich der Zahlung der Mitgliedsbeiträge in Vereinen, für die keine Gegenleistung notwendig sein muss, verhält es sich mit den Verbandsbeiträgen. Sie dienen lediglich der Aufrechterhaltung und Erfüllung der definierten Aufgaben und sind Basis dafür, die dazu notwendigen Kosten zu decken.

Auf der Homepage des BLSV ist zum Sachverhalt der Forderung aufgrund des eingeschränkten Sportbetriebes durch Corona hinsichtlich der Beiträge folgendes zu lesen: »Im Regelfall sollte die Solidarität der Mitglieder zu ihrem Verein in schweren Zeiten so selbstverständlich sein, dass die Existenz des Vereins nicht in Gefahr gerät.«

Argument 1: Mehraufwand

Wir haben diesen Satz als Anlass genommen, bei dem BLSV als auch bei Dachverband BRV nachzufragen, wie ihre Solidarität mit den Vereinen aussieht und ob Dachverbände nicht auch Solidarität mit ihren Mitgliedsvereinen zeigen wollten.

Geantwortet haben beide Verbände in einem gemeinsamen Schreiben, in dem sie hervorheben, dass die Vereine derzeit eine schwere Zeit mit einem erheblichen Mehraufwand für die dort meist ehrenamtlich Tätigen durchleben. Sie selber haben bei den Vereinen nachgefragt, um deren finanziellen Schäden zu ermitteln und als Folge bei Gesprächen mit dem Freistaat erreicht, dass die Vereinspauschale schnell und unbürokratisch von 20 auf 40 Millionen Euro verdoppelt wurde. Dabei wurde auch den Vereinen ermöglicht, am Soforthilfeprogramm der Bayerischen Staatsregierung teilzunehmen, um Corona-Hilfen beantragen zu können.

Sollte ein Verein trotzdem finanzielle Probleme als Folge der Pandemie bekommen haben, kann er sich an den Verband richten, damit gemeinsam eine Lösung für das individuelle Problem gefunden werden kann.

Argument 2: Fixkosten

Zur Fragestellung antwortet der BRV, dass er selbst Fixkosten wie Gehälter, Fuhrpark oder Mieten habe. »Die Unvorhersehbarkeit der Lage und des Zeitraums, in dem die Pandemie wütet, machte und macht es schwer zu planen, so dass der Verband nicht zu Beginn des Jahres auf Beiträge verzichten kann, die er am Ende des Jahres eventuell benötigt, um seine Fixkosten zu decken.«

Er verweist ferner darauf, dass nur ein Bruchteil der erhobenen Beiträge beim BRV selbst bleibe, der Rest gehe an den Bund Deutscher Radfahrer und die Radsportbezirke in Bayern. Zudem sei der RBV selbst zu einem Großteil von der staatlichen Förderung abhängig. Investiert werde derzeit auch in verschiedene Maßnahmen, um sich zukunftsfähig aufzustellen und gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Hans-Jürgen Freichel