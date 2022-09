Verein Nächstenliebe schickt Fußbälle und Trikots nach Südafrika

Rosemarie Koch und ihre ehrenamtlichen Helfer unterstützen seit 15 Jahren Bedürftige auch in Rumänien und Ungarn

Elsenfeld 27.09.2022 - 13:50 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Hunderte Fußbälle und Trikots hat Rosemarie Koch vom Verein "Nächstenliebe" nach Afrika geschickt. Die Lederbälle und die Trikots werden dort an die Kinder verteilt. Foto 2: Mit den Spenden des Vereina "Nächstenliebe" wurde in Rumänien ein Haus für eine Familie mit drei Kindern finanziert und gebaut. Vorher hatte die Familie in einer Baracke gelebt. Rosemarie Koch (75) aus Elsenfeld ist ein umtriebiger Mensch. Immer auf Achse und immer auf der Suche nach Spendengeldern. Die Vorsitzende des Vereins "Nächstenliebe" unterstützt Menschen in Afrika, Rumänien und Ungarn. Ihren Verein gibt es jetzt seit 14 Jahren. Doch auch nach dieser langen Zeit ist Rosemarie Koch nicht müde, Spenden für die Ärmsten zu sammeln. Die Spenden werden in ihrer Garage auf engstem Raum zwischengelagert, von ehrenamtlichen Helfern gezählt, sortiert und verpackt bevor es mit dem LKW oder dem Container in die Ferne geht.

Vor 15 Jahren hat Rosemarie Koch begonnen, Hilfslieferungen per Schiff nach Zimbabwe zu schicken. Inzwischen erhält Bischof Scholz dort regelmäßig Pakete mit Lebensmitteln und Kleidung. Die Versandkosten für ein 20-Kilo-Paket betragen laut Koch 102 Euro. »Das ist viel Geld, doch der Inhalt ist in Afrika von unbeschreiblichem Wert.«

Kraftvoller Magnet für Jungen

In dieser Woche hat Koch hunderte Fußbälle und Trikots nach Afrika geschickt, wo sie an Kinder verteilt werden. In einem Brief schrieb Pater Norbert Gille (90), dass dank der Hilfe aus Deutschland die Jugendarbeit in dem armen Land blühe. Gille betonte, Fußbälle seien ein kraftvoller Magnet, mit dem man Jungen anziehe. Da die Jugendarbeit wächst, wachse auch der Bedarf an Bällen.

In Rumänien werden die Hilfsgüter an fünf Stellen verteilt, damit vielen Bedürftigen geholfen werden kann. Spenden erhielten Pfarrer Pek in Oradia, Pater Bogdan in Roman und Schwester Jeana Bulai von der Kolping, wo über 100 Kinder betreut werden.

An Pater Josef in Temiswar und Kapuzinerpater Irimia in Rumänien schickte »Nächstenliebe« im vergangenen Jahr mit Lastwagen 123 Paletten mit 3075 Paketen, 2022 waren es bisher über 1000 Pakete. Gespendet wurden Kleidung, Haushaltsartikel, Fahrräder, Rollstühle, Rollatoren, Waschmaschinen, Schulsachen, Overheadprojektoren, medizinische Hilfsmittel, Verbandsmaterial und vieles mehr.

Kleinbus für den Schulweg

Für Pater Irimia hat der Verein mit Spendengeldern den Kauf eines Kleinbusses ermöglicht, den sich dieser für den weiten Schulweg der Kinder wünschte. Durch den Verkauf selbstgenähter Masken, handgestrickter Socken, Schals und Mützen, Marmelade, Äpfel, Nüsse und vieles mehr kamen rund 5000 Euro zusammen, die der Verein durch einen Freund aus Rumänien Pater Irimia direkt überbringen ließ.

In Mohac in Ungarn werden Krankenhäuser sowie ein Altenheim durch die ständige Lieferung von Hilfspaketen mit Verbandsmaterial und medizinischen Mitteln unterstützt. 2021 wurden 200 Pakete sowie Rollstühle, Rollatoren, Krücken, Krankenhausbetten und medizinische Hilfsmittel nach Mohac geschickt. Mit Spenden wurde zudem in Rumänien ein Haus für eine Familie mit drei Kindern finanziert und gebaut, die vorher in einer Baracke gelebt hat.

Koch erzählt von einem Polen, der seit über 20 Jahren an einer Speiseröhrenverengung leidet. Er kann deshalb vieles nicht essen. Der 40-jährige bedankt sich monatlich für die gespendete Astronautenkost, die er jeden Tag trinkt und die ihm Kraft gibt. Er schreibt: »Herzlich danke für Paket, ich jeden Tag trinken und habe Kraft. Ich habe nicht Worte das ich dankbar sein und glücklich. Gottes Segen und Gruß an alle die mir damit helfen.«

bWeitere Infos im Internet unter https://www.naechstenliebe-elsenfeld.de

Martin Roos