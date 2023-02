Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Verdi weist Helios-Angebot zurück

Tarifverhandlungen: Erste Runde ergebnislos

Erlenbach a.Main 07.02.2023 - 18:37 Uhr < 1 Min.

Die Helios-Kliniken haben nach ihrer Pressemitteilung zum Auftakt der Verhandlungen eine Lohnsteigerung im Gesamtwert von zehn Prozent bis Ende 2024 zuzüglich diverser tariflicher Anpassungen auf den Verhandlungstisch gelegt. Für die Auszubildenden, deren Grundvergütung bereits über dem Tarif des öffentlichen Dienstes liegt, habe man nochmals eine Erhöhung angeboten, heißt es weiter.

Von Verdi wird dieses Angebot angesichts Inflationsraten von zehn Prozent, massiv gestiegenen Energiekosten, und drastisch erhöhten Kosten für Lebensmittel als nicht ausreichend zurückgewiesen. Allein durch die Inflation der vergangenen beiden Jahre, bedeute die zum 1. Juli angebotenen 4,5 Prozent mehr einen Reallohnverlust von 8,4 Prozent, rechnet Gewerkschaftssekretär Stefan Kimmel aus.

In seiner Pressemitteilung verweist er darauf, dass die Kliniken in Miltenberg und Erlenbach im Jahr 2022 erneut einen Gewinn von rund fünf Millionen Euro erwirtschaften konnten und zitiert den Verdi-Verhandlungsführer Robert Hinke mit der Aussage: »Das ist in Bayern das schlechteste mir bekannte Angebot der letzten Monate«

»Wir wollen einen guten Abschluss für unsere Mitarbeitenden. Andererseits müssen auch wir als Klinik mit staatlich reglementierter Vergütung mit den gestiegenen Kosten in nahezu allen Bereichen umgehen. Kostensteigerungen bei Energie, medizinischen Gütern oder Dienstleistungen können Kliniken nicht einfach weiterreichen«, schreibt dagegen Helios-Pressesprecherin Sandra Kern. Für den Verhandlungsverlauf werde entscheidend sein, dass beide Parteien konstruktiv an einem zukunftsfähigen Gesamtangebot arbeiten. Der nächster Verhandlungstag findet am 6. März statt.

