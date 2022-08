Verbandsjugendorchester glänzt als spielfreudige Einheit

Konzert: Nachwuchs aus 26 Vereinen in Sulzbach

Sulzbach 15.08.2022 - 18:16 Uhr 1 Min.

Das unterfränkische Jugendorchester unter der Stabführung von Dirigent André Degant aus Nüdlingen. Foto: Heinz Linduschka

Die jungen Leute stammen aus 26 unterfränkischen Musikvereinen. Sie hatten mit Dirigent André Degant aus Nüdlingen eine Woche lang in der Bayerischen Bläserakademie in Hammelburg geprobt und gespielt und präsentierten nun beim Konzert auf dem Kirchplatz in Sulzbach, was in dieser intensiven Woche entstanden ist.

Sulzbach als Austragungsort erwies sich als gute Wahl. Die 120 Stühle waren alle besetzt. Viele weitere Zuhörer hatten sich ihren ganz eigenen Steh- oder Sitzplatz gesucht, um das rund 80-minütige Konzert zu genießen.

Dass die Musikerinnen dabei in die untergehende Sonne schauen mussten und alle Mühe hatten, ihre Notenblätter mit Klammern und tatkräftigen Helfern gegen den Wind zu schützen, tat dem rundum gelungenen, eindrucksvollen Konzert keinen Abbruch - im Gegenteil, es trug sogar zur lockeren, fröhlichen Stimmung bei.

Die jungen Frauen und Männer verblüfften mit geschlossenem Ensembleklang und überzeugenden Soloeinlagen. Offensichtlich hatte es Degant geschafft, die Musizierenden aus mehr als zwei Dutzend Vereinen zu einer bruchlosen Einheit mit großer Harmonie und Spielfreude zusammenzuschweißen. Gelungen war auch die Zusammenstellung des Programms. Das begann mit dem kraftvollen Opener der großen Percussiongruppe, der den Zuhörern schon bei James Hosays »Power Surge« tatsächlich den »Adrenalinstoß« versetzte.

Bei Ernst Hoffmanns »Der Spaßvogel« glänzte ein junger Fagottspieler mit seinem Solo. Vier junge männliche und zwei weibliche Trompeter führten bei Hoffmanns Stück »Trompeten Express« eindrucksvoll vor, dass dieser »Express« nicht nur schneller ist als die Deutsche Bahn, sondern dass dabei auch die Einsätze punktgenau kommen. Ein reiner Genuss und einer der vielen Höhepunkte des Open-Air-Konzerts: Jacob des Haans »La Storia«. Diese stimmungsvollen Programmmusik, bei der sich die Zuhörer in ihrer Fantasie ihre eigene Geschichte ausmalen konnten - Liebes- und Kampfszenen, Verfolgungsjagden und rundum harmonische Momente.

Temperamentvolles Medley

Der Abschluss brachte dann noch zwei Highlights: In »Hey tonight« präsentiert der US-Arrangeur Hosay in einem temperamentvollen Medley drei Rock-Klassiker im kongenialen Blasorchestersound: den Hit von Creedence Clearwater Revival, das »Rockin' all over the world« von Status Quo und Linda Ronstadts »It's so easy to fall in love«.

Verliebt hatten sich da sicher schon lange so ziemlich alle Zuhörer in das Spiel des Jugendorchesters. Mit einem rockigen »Gute-Laune-Stück« ging das offizielle Programm zu Ende.

Der prasselnde Beifall der Zuhörer erzwang eine Zugabe, den schmissigen und auch im Wortsinn »pfiffigen« Marsch »Die Regimentskinder« von Julius Fucik aus dem Jahr 1905, ein idealer Abschluss eines begeisternden Konzerts.