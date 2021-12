Alois Konstantin Fürst zu Löwenstein wird 80

Feier im Klein­heu­ba­cher Fürs­ten­hau­s fällt co­ron­a­be­dingt klei­n aus

Kleinheubach 16.12.2021

Alois Konstanin Fürst zu Löwenstein.

Die Zahl der Gratulanten ist aber sicher nicht kleiner geworden, denn auch die vergangene Dekade war keine des Ruhestands. Noch fünf Jahre, so hatte der Wirtschaftsjurist bei seinem vergangenen runden Geburtstag angekündigt, werde er die deutsche Niederlassung einer Vermögensverwaltung leiten und damit seine berufliche Laufbahn weit über das Rentenalter hinaus fortsetzen. Sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement unter anderem für Sozialprojekte im Heiligen Land und im Forum Deutscher Katholiken kennt bis heute keinen Ruhestand.

Seine Karriere als Banker hatte Alois Konstantin zu Löwenstein in den USA begonnen und später verschiedene Banken in Frankfurt und München, daneben aber auch die fürstlichen Betriebe für Forst, Landwirtschaft und Weinbau geleitet; fast 7000 Hektar Grund in Spessart und Odenwald.

So blieb - selbst wenn er sich in der Welt der Großfinanzen bewegte - Kleinheubach Wohnsitz und Lebensmittelpunkt. Hier hat die fürstliche Verwaltung ihrem Sitz, hierher verlegte er das Weingut und für Erhalt von Schloss und Park gründete er eine Stiftung. Sein Engagement für und seine Verbindung mit Kleinheubach würdigte die Gemeinde im Oktober mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde.

Überzeugter Katholik

Als überzeugter Katholik engagiert sich Alois Konstantin zu Löwenstein in der Kirche und auf vielen gesellschaftlichen Feldern. Bei seinen öffentlichen Auftritten und Reden hat er sich stets für Glauben, Werte und Verantwortungsbereitschaft in einer pluralistischen Gesellschaft eingesetzt. Ein Engagement, für das ihm neben anderen Auszeichnungen der vatikanische Gregoriusorden und das Bundesverdienstkreuz verliehen wurden.

Alois Konstantin zu Löwenstein wurde am 16. Dezember 1941 in Würzburg geboren, wuchs in Bronnbach auf, besuchte das Gymnasium in Miltenberg und studierte Rechtswissenschaften in München und Würzburg. Seit 1965 ist er mit Anastasia, Prinzessin zu Preußen, einer Urenkelin des letzten Deutschen Kaisers verheiratet. Ein schwerer Schicksalsschlag traf die Familie 2010, als Erbprinz Carl Friedrich tödlich verunglückte. Für ihn übernahm Stephanie zu Löwenstein die Leitung der fürstlichen Betriebe.

GEORG KÜMMEL