Verantwortliche für den Martinsladen in Erlenbach schlagen Alarm für Herbst und Winter

»Der Staat weigert sich, uns finanziell zu unterstützen«

Erlenbach a.Main 09.09.2022 - 10:00 Uhr 4 Min.

Volle Regale: Blick in den Martinsladen. Der Martinsladen in Erlenbach. Susanne König (61), Geschäftsführerin der Caritas Sozialstation St. Johannes. Auch im Martinsladen muss auf frisches Gemüse nicht verzichten.

Für Herbst und Winter rechnen Susanne König (61), Geschäftsführerin und Vorständin der Caritas Sozialstation St. Johannes e.V. und Vorsitzender Gerhard Schuhmacher (72) mit einer weiteren Verschärfung der bereits jetzt problematischen Situation, zumal die Martinsladen in Erlenbach und Miltenberg, die vom Prinzip her genauso funktionieren wie die Tafeln, im Gegensatz zu diesen keine staatliche Förderung erhalten.

Frau König, Herr Schuhmacher, Sie sprechen von einer dramatischen Situation für den Martinsladen - wo liegen die Probleme konkret?

Susanne König: Die Preise für Lebensmittel steigen immens, das können sich viele Leute einfach nicht mehr leisten. Gleichzeitig zwingt die Preissteigerung im Handel die Lebensmittelmärkte dazu, vorsichtiger zu kalkulieren, außerdem legen sie weniger Ware auf Lager. Das zeigt sich an halbleeren Regalen. Deshalb laufen natürlich auch weniger Lebensmittel ab, sodass wir weniger Spenden erhalten. Eine weitere Herausforderung für alle ist die enorm gestiegene Inflation.

Gerhard Schuhmacher: Hinzu kommt noch die heiße Witterung, die Probleme bei der Lagerung von Lebensmitteln macht. Wir wissen von Supermarktbetreibern und den großen Discountern, dass sie nicht mehr einkaufen als unbedingt notwendig, weshalb das Angebot an Obst, Gemüse, Brot und Käseprodukten relativ schnell Lücken aufweist. Früher mussten wir keine Ware zukaufen, sondern sind mit dem ausgekommen, was uns gespendet wurde. Geldspenden konnten wir für die Verwaltungskosten verwenden. Jetzt brauchen wir circa 2000 bis 2500 Euro pro Monat, um Lebensmittel zu kaufen. Gleichzeitig steigt die Anzahl unserer Kunden. Deren Bedürftigkeit überprüfen wir natürlich.

Wer macht das? Die Ehrenamtlichen?

Gerhard Schuhmacher: Nein, das ist die Aufgabe einer hauptamtlichen Teilzeitkraft der Caritas Sozialstation. Früher hat sie etwa zehn Prozent ihrer 20 Wochenstunden dafür verwendet, mittlerweile nimmt die Bedürftigkeitsprüfung etwa 30 Prozent ihrer Arbeitszeit in Anspruch. Sie kümmert sich auch um den Einteilungsplan der Ehrenamtlichen. Der Aufwand steigt immer mehr, aber der Staat weigert sich, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben Ministerpräsident Markus Söder angeschrieben und zur Antwort erhalten, dass er nur die Tafeln fördert. Wir sind ein eingetragener Verein unter dem Dach der Caritas. Warum die Tafeln gefördert werden, wir aber nicht, ist für uns nicht nachvollziehbar. Immerhin hat er unsere Anfrage ans Familienministerium weitergeleitet, aber von dort haben wir noch keine Antwort bekommen. Wir haben auch Kontakt zum Landrat aufgenommen, doch er sagt, der Landkreis könne nichts machen, es seien keine Mittel da, gleiches gilt für den Bezirk. Zuständig sei der Bund.

Der Martinsladen besteht seit 14 Jahren - hatten Sie schon mal eine ähnliche Situation?

Susanne König: Nein, das lief immer sehr kontinuierlich. Nur 2015 hatten wir durch die Flüchtlingswelle ein Hoch, das hat uns genauso überrollt, sich dann aber gut eingependelt. Jetzt haben wir durch Corona weniger Ehrenamtliche, weil viele von ihnen Senioren sind. besonders die über 70-Jährigen haben sich zurückgezogen, um kein Risiko einzugehen. Seit Beginn des Ukrainekriegs kommen erneut mehr Menschen zu uns. Deshalb haben wir speziell für sie einen weiteren Eröffnungstag am Mittwochvormittag geschaffen. Da ist dann auch ein Dolmetscher vor Ort. In der kalten Jahreszeit wird die Zahl der Bedürftigen noch weiter steigen.

Was erwarten Sie für den Herbst und Winter?

Susanne König: Was im Herbst und Winter aufgrund der steigenden Energiepreise auf uns zukommt, macht uns große Sorgen. Gas und Strom werden so teuer, dass sich viele das nicht mehr leisten können. Dann kommen sie zu uns.

Gerhard Schuhmacher: Es fängt jetzt schon an, dass Leute berichten, ihr Konto sei überzogen. »Wenn sich die Energiekosten verdoppeln, kann ich das nicht mehr stemmen«, sagen sie. Das betrifft vor allem alleinlebende Menschen, zu 70 Prozent Frauen, die eine geringe Rente haben. Oft haben sie ein eigenes Häuschen, aber davon können sie nichts herunterschneiden. Ich erwarte auch, dass die Arbeitslosigkeit steigt, insbesondere bei den älteren. Wenn die Unternehmen denn Kostendruck durch die Energieverteuerung spüren, werden sie die Digitalisierung vorantreiben und dabei Arbeitskräfte einsparen. Das wird vor allem ältere Arbeitnehmer treffen, die mit der Digitalisierung nicht so gut zurechtkommen.

Welche Forderungen haben Sie? Wie könnte die Politik kurzfristig Abhilfe schaffen?

Gerhard Schuhmacher: Die Politik sollte sichtbar machen, welchen Wert das Ehrenamt hat. Wir brauchen eine Dank- und Anerkennungskultur. Natürlich sagen die Bürgermeister, sie seien durch Corona und den Krieg total überlastet und hätten so viel Arbeit. Aber unsere Leute stehen vier Stunden in der Hitze, die sind abends kaputt. Ich sehe hier ein großes Missverhältnis: die Politik erkennt nicht an, was da geleistet wird. Kurzfristig würde uns eine finanzielle Förderung helfen, um über den nächsten Winter zu kommen. Wir haben kürzlich eine Spende von 10.000 Euro aus der Wirtschaft erhalten, die reicht noch bis Ende Oktober, dann sind unsere Gelder weg und wir müssen das Angebot entsprechend kürzen. Wie bereits erwähnt geben wir circa 2500 Euro monatlich für Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zucker, Nudeln, Öl, aber auch Baby-, Kleinkinder- und Hygienebedarf aus.

Und mittel- bis langfristig?

Gerhard Schuhmacher: Wir müssen anerkennen, dass Bedürftigkeit ein Teil der Gesellschaft ist, wofür die Allgemeinheit Verantwortung trägt. Kollekten in der Kirche können zum Beispiel zu dieser Art Normalität beitragen. Ein großes Problem ist die fehlende Digitalisierung bei den Behörden. Die Verbindung vom Ausländeramt zum Jobcenter dauert sechs bis acht Wochen. Wir sind in Deutschland weit zurück bei der Digitalisierung, aber auch beim Datenaustausch zwischen den Behörden. Wichtig wäre auch eine bessere Information der Menschen. Sie kommen mit Fragen zu uns, wie es weitergeht, wie sie die Energiekosten tragen sollen und welche Unterstützung es gibt. Das können wir alles mit unserem ehrenamtlichen Team nicht leisten.

Info und Spendenkonto auf https://www.sozialstation-erlenbach.de/ich-will-helfen/martinsladen

Andrea Hammerl

Zahlen und Fakten: Martinsladen Erlenbach Bis Ende Juni zählte der Martinsladen in Erlenbach bereits 2127 Kunden, die für insgesamt 6373 Familienangehörige einkauften. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2021 summierte sich die Kundenzahl auf 1742 (5243 mit Angehörigen). Allerdings war coronabedingt auch nur 44-mal geöffnet gewesen, heuer dagegen bereits 35-mal bis Ende Juni. In den vergangenen Wochen ist die Anzahl der Kunden nochmals gestiegen. "Teilweise wurde an einem Tag für 450 Personen eingekauft", erklärt Geschäftsführerin Susanne König. 80 Prozent der Kunden des Martinsladens sind Migranten, darunter Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien, der Türkei - kurz, "aus aller Herren Länder", wie sie sagt. Darunter gehören aktuell auch rund 1200 Ukrainer. Bei den übrigen handelt sich überwiegend um Alleinerziehende mit mehreren Kindern. Im November 2008 startete der Martinsladen mit rund 30 Ehrenamtlichen, die 250 Bedürftige versorgten. Es gab damals 20 spendende Geschäfte, vom Bäcker oder Einzelhändler bis zum Vollsortimenter. Die Waren wurden mit einem Fahrzeug abgeholt. Aktuell verfügt der Martinsladen in Erlenbach über 82 Ehrenamtliche, davon sind zwölf Helfer sind seit Februar dank einer großen Suchaktion hinzugekommen. Mit zwei Fahrzeugen werden die Waren an sechs Tagen bei mittlerweile 32 Spenderunternehmen abgeholt. 2015 wurden 5802 Kunden gezählt (14.441 einschließlich Familienangehörige), 2017 wurde mit 6702 Kunden (19.002) der bisherige Höchststand erreicht. (ahl)